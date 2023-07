Cristian Herrera: “Ara només penso en el Sabadell, estic molt feliç aquí”

Va convertir-se en un dels protagonistes de l’acte de presentació de les noves equipacions del Centre d’Esports 23/24. Cristian Herrera va ser una peça cabdal la segona volta de la passada temporada per assolir la permanència amb els seus gols, alguns espectaculars, i això també ha provocat l’interès de diferents clubs. Ell té contracte i sembla predisposat a complir-lo tot i admetre haver tingut propostes.

“És normal que surtin rumors en el mercat d’estiu i és cert que han existit opcions, fins i tot de superior categoria, però insisteixo que jo estic molt feliç al Sabadell. Des del primer moment vaig notar el suport de tothom. Tinc contracte i només penso a començar la pretemporada. La clàusula? Això ja no depèn de mi sinó del club. Jo estic centrat en el Sabadell”. Prou clar.

Un dels seus nous companys a l’inici de la pretemporada serà el primer fitxatge Guillem Naranjo, confirmat de manera oficial. El davanter arriba cedit pel Real Zaragoza després de renovar dues temporades pel club aragonès, que el consideri un jugador amb un gran potencial de futur. La passada temporada va erigir-se en el màxim golejador del grup tercer de Segona Federació amb el Deportivo Aragón, sent vital en la seva permanència.

Les negociacions amb l’extrem Lorenzo Burón, més conegut com a Loren, sembla que s’han refredat. En canvi, guanya el retorn de Carlos Beitia, qui ja va vestir la samarreta arlequinada la temporada 19/20, sent un dels herois de l’ascens a Marbella. Va arribar cedit pel Vila-real. Les dues últimes temporades va jugar al Celta B, fent dos play-offs. També s’acceleren les gestions per aconseguir renovacions, en una llista on figuren Ortolá -molt complicat- i Guillem Molina.

La Cultural més arlequinada

Un dels rivals del Sabadell a la lliga 23/24 serà la Cultural Leonesa. No només es podran recordar antigues batalles al play-off sinó que l’enfrontament propiciarà un autèntic retrobament d’exjugadors arlequinats. L’exdirector esportiu del Sabadell, José Manzanera, ha fitxat el central Aleix Coch i també té en el seu punt de mira a Aarón Rey per ajuntar-se amb Joseba Muguruza. Un duel amb dosi de morbositat.