La primera samarreta del CE Sabadell 23/24 provoca tota mena de reaccions

Ha estat trencadora, això ningú ho pot obviar. La primera equipació del Centre d’Esports Sabadell 23/24 ha causat impacte. La substitució dels tradicionals quatre quadres arlequinats blanc-i-blaus per un total de 120 petits quadres per simbolitzar els anys del club ha generat polèmica i sensacions molt contraposades.

Les xarxes socials bullen amb una majoria d’opinions en contra d’aquest canvi tan radical, però també n’hi ha de favorables i valoren el fet de ser un tema puntual i per una causa força important. La samarreta ha estat presentada de manera oficial a la sala noble del Gremi de Fabricants, amb la presència d’un bon nombre de socis que, en principi, han acollit de manera favorable l’equipació que lluïa el central Pau Resta, com a improvisat model, juntament amb el seu company Cristian Herrera, qui ha representat la segona equipació.

Crec que ho han fet amb bona intenciò per conmemorar els 120 anys del club. Per una ocasiò aixì, tampoc em de trencar-ho tot. Que ens agrada els quadres d' acord, però ès original per celebrar els 120 anys.

