La trencadora primera samarreta del CE Sabadell, inspirada en el disseny de Javi Maiquez

La primera equipació del Sabadell 23/24 ha provocat un notable impacte en l’acte de presentació d’aquest dimarts a la sala noble del Gremi de Fabricants. Els tradicionals quadres arlequinats han estat substituïts per un total de 120 molt més petits per commemorar el 120 Aniversari del club.

No ha estat, però, una decisió unilateral de la marca Hummel sinó que al darrere trobem la inspiració d’un soci ben conegut: Javi Maiquez, habitual als desplaçaments del Centre d’Esports. De fet, la seva proposta havia estat seleccionada com una de les quatre finalistes en el concurs per la segona samarreta. Ha quedat en segona posició, superada per l’opció del soci Pol Lázaro amb l’equipació negra amb una franja vertical arlequinada a la part frontal.

La sorpresa, per a Javier Maiquez, ha arribat quan ha aparegut el jugador Pau Resta amb la primera equipació. Es tractava del seu disseny, però amb els petits quadres blaus repartits pel frontal de la samarreta, fins a 120, simbolitzant els anys que compleix l’entitat en aquest 2023.

“Em sembla espectacular”

“Ha estat una sorpresa absoluta. Jo tenia esperances de guanyar el concurs de la segona -ha confessat Javier Maiquez-, però mai hauria pensat que el meu disseny s’aprofitaria per a la primera. Es parlava que seria una samarreta trencadora, però no m’ho esperava. Em sembla espectacular. M’agrada també perquè es veu millor l’Estadi en la part del darrere”, subratlla amb emoció i orgull.

El fet de no veure els quadres tradicionals pot provocar polèmica. “És normal que surtin tota mena d’opinions i gustos. Cuando vaig presentar la meva proposta per la segona, vaig pensar en fer un homenatge pels 120 anys del club i la història amb la primera samarreta del club, que no era arlequinada”.

Javier Maiquez ja està preparat per afrontar una nova temporada de desplaçaments, ara per tota la zona nord d’Espanya: “El divendres vaig a fer la revisió de l’autocaravana i canviar els pneumàtics per estar preparats quan comenci la temporada”.