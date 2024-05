El teu defensor: “Hi havia 15 saques d’obra al carrer de Sant Llorenç”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a [email protected]

En Joan s’ha posat en contacte amb El teu defensor per a exposar que hi havia una quinzena de sacs d’obra particular que ocupaven algunes places d’aparcament de zona blava, i reclamava com era possible que es permitís.

El Diari ha contactat amb l’Ajuntament de Sabadell, i fonts municipals asseguren que “es va detectar la presència dels sacs i es va fer una inspecció”. Segons les mateixes fonts, “es va requerir la seva immediata retirada, ja que no hi havia cap mena de llicència”. Un fet que confirma el veí: “Efectivament ja s’han retirat, però han deixat brutícia a la calçada“, explica. “No els hi costava res escombrar les restes de runa que han quedat a la calçada, dins de la zona blava”, diu.

Des del Diari de Sabadell us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació ‘Sabadell Espai Públic’, on qualsevol ciutadà pot registrar-se i informar de qualsevol situació que tingui lloc a l’espai públic de la ciutat. El tipus d’incidència pot estar relacionada amb l’enllumenat públic, la neteja viària, la recollida de residus…

D’altra banda, també es pot contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartin. El síndic pot intervenir en tots els àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració dels drets de la ciutadania. L’oficina està situada al Casal Pere Quart – Rambla, 69–, el telèfon d’atenció és el 937 26 42 11 i, el correu electrònic, [email protected].