Mushkaa tanca un festival Embassa’t de rècord: 7.600 assistents entre els quatre dies

Ha estat una edició que marcarà un abans i un després al festival Embassa’t. Se’n recordarà una programació amb caps de cartell de primer nivell, però també una xifra d’assistència històrica, la més alta de les 16 edicions: més de 7.600 assistents repartits en quatre dies de festival.

Tant el dijous d’obertura, amb el concert d’Antònia Font, com el de diumenge, amb Flashy Ice Cream, Mushkaa i Anna Gsibert, van esgotar entrades. Entremig, concerts èpics de Guillem Gisbert, Samantha Hudson, María José Llergo i Rusowsky, entre altres.

La mitjana d’edat dels assistents ha estat de 30 anys, tenint en compte que el dijous va estar per sobre i el diumenge, força per sota. “L’aposta d’enguany per una programació heterogènia, que incloïa caps de cartell com Antònia Font o Mushka amb públic d’edats molt diferents, ens ha permès oferir a Sabadell una proposta musical de qualitat i adreçada a un públic també molt divers i heterogeni”, assenyala el director de l’Embassa’t, Arnau Solsona. “Una aposta –afegeix– que també ens ha suposat atreure més públic provinent de Barcelona, i altres ciutats properes a la nostra, que mai”.

El Petit Embassa’t

La setzena edició de l’Embassa’t també comptarà, el pròxim diumenge 9 de juny a les 18 h, amb el Petit Embassa’t. Una jornada dedicada als més petits de la família que oferirà una de les poques dates a Catalunya en què El Pot Petit actuarà amb la Black Music Big Band.

A ritme de big band, en Pau i la Jana, les ànimes de la formació El Pot Petit, reben la visita de molts dels seus amics. Una festa molt animal que els infants podran viure amb els i les integrants del Pot Petit, la deliciosa Melmelada Band i, a més a més, els músics i músiques de la Black Music Big Band, un projecte de soul i funk nascut a les comarques gironines i que aplega grans talents joves dedicats a la interpretació de la música d’arrels negres. Entre uns i altres sumen sobre l’escenari prop d’una trentena de músics tocant en directe.

El Pot Petit és un col·lectiu musical dedicat a la creació i la producció d’espectacles i propostes per a públic familiar de tota mena. Combinen llenguatges com la música amb els titelles, el teatre i l’humor. I, amb els personatges que inventen, tant fan una cançó com editen un llibre il·lustrat o en fan un vídeo.