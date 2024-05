Última fase d’obres de la fàbrica Bosser al carrer d’Alemanya

Amb els estabilitzadors de la fàbrica Bosser ja traslladats a l’interior de la finca, aquesta setmana s’han acabat de retirar els blocs de formigó del carrer d’Alemanya, entre Ferran Casablancas i Sant Pau (Centre).

Per tant, des del carrer, ja no es veuen ni les estructures metàl·liques ni els grans blocs de formigó que durant nou anys han ajudat a preservar la façana, que està protegida per l’Ajuntament, i van acabar amb la paciència dels veïns que en els darrers anys han pressionat contínuament perquè les retirin. A punt d’iniciar la cinquena setmana d’obres, els treballs se centren ara en l’última fase d’aquest punt, que consisteix a refer la vorera de la banda nord del carrer d’Alemanya, en el tram on hi ha la fàbrica, perquè estava malmesa des d’abans de les obres i, amb aquestes, el deteriorament s’havia accentuat. El carrer d’Alemanya està tallat al trànsit en aquest punt des del passat 24 d’abril, i la previsió és reobrir-lo el 24 de maig.

Un cop acabi aquesta part de les obres es passarà a treballar per fer el mateix al carrer de Ferran Casablancas, que quedarà tallat al trànsit entre Montserrat i Alemanya. A diferència de la primera etapa de les obres, aquí es preveu que els blocs de formigó es destrueixin amb un sistema combinat de martell hidràulic, com al carrer d’Alemanya, però també amb tall làser, amb la intenció de reduir el soroll i les molèsties als veïns.

500.000 euros

La previsió és el mes de juliol hagin acabat les obres i tant el carrer d’Alemanya com el de Ferran Casablancas estiguin alliberats dels estabilitzadors que els han acompanyat pràcticament durant una dècada. De moment, els treballs segueixen el calendari previst i no van amb retard. El projecte el duu a terme la propietat de l’antiga indústria, a instàncies del Govern, amb un pressupost d’uns 500.000 euros. Tècnics municipals van supervisar el projecte abans de posar-lo en marxa i, actualment, supervisen l’evolució de les obres.