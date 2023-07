Nacho Martín (PP), sobre la ronda Nord: “És una infraestructura estratègica que arriba a 4 dies de les eleccions”

El cap de llista del Partit Popular per Barcelona a les eleccions del pròxim 23 de juny, Nacho Martín, ha visitat aquest matí Sabadell, acompanyat de la popular sabadellenca, Cuca Santos, en una reunió amb representants del teixit empresarial de la ciutat.

Una visita que arriba la vigília del tret de sortida a la campanya per als comicis a la Moncloa i dies després de l’anunci per l’execució de la ronda Nord: “És una infraestructura fonamental, estratègica, que curiosament arriba a quatre dies de les eleccions per part d’un govern que compta amb el suport de partits del no a l’ampliació de l’Aeroport, a l’ampliació de la xarxa ferroviària o a l’ampliació dels accessos al port”, ha etzibat el cap de files dels populars a Barcelona.

De la visita amb empresaris de pimes i autònoms, Martín ha assegurat que existeix una “preocupació” en termes de seguretat, sigui als polígons o en l’àmbit jurídic, per les ocupacions i els tràmits burocràtics que alenteixen el desenvolupament de l’activitat: “Una de les mesures estrella si Alberto Núñez-Feijóo guanya les eleccions, serà instaurar una quota 0 durant el primer any a l’autònom, per tal que puguin créixer i donar facilitats. En definitiva, eliminar les traves burocràtiques que perjudiquen la capacitat dels empresaris per desenvolupar el seu projecte empresarial”.

Finalment, Martín ha fet una picadeta d’ullet al sector, avisant que “som el partit del sí a tot el que suposo creixement econòmic, desenvolupament social i desenvolupament econòmic. No com un govern que ataca sistemàticament als empresaris. S’ha de recuperar el clima de llibertat”.