Drons per detectar esllavissades, bombes o actes vandàlics a la via del tren. És la tecnologia puntera que han desenvolupat investigadors del centre tecnològic Eurecat, amb seu a Cerdanyola del Vallès, per a la seguretat d’infraestructures cabdals com la xarxa d’FGC. Aquests dies, l’antiga estació de Sabadell Rambla s’ha convertit en el camp de proves d’aquests aparells capaços de respondre més pressa a situacions límit.

Els drons volen sols i poden circular per entorns estrets, com les vies del tren o la xarxa de clavegueram sense xocar contra les parets. La càmera de l’aparell compta amb intel·ligència artificial per evitar obstacles, detectar objectes anòmals –explosius, artefactes– o fer una primera valoració d’un despreniment a la via o d’una incidència a la catenària.

Volar sense GPS, dins d’un lloc estret com un túnel, és “tot un repte”, explica el responsable de la línia de Robòtica Aèria d’Eurecat, Julián Cayero, que qualifica la tecnologia de “revolucionària”.

Els drons són els ulls de l’home i també les seves mans: un braç robòtic pot actuar en un entorn com aquest, de molt difícil accés. “El dron no només vola, interactua amb el seu entorn”, destaca Cayero.

Sabadell Rambla, un lloc únic on fer pràctiques

Una quinzena d’investigadors d’universitats i empreses d’arreu del món faran un test intensiu de la tecnologia a Sabadell Rambla aquesta setmana. “És un entorn únic on poder treballar”, explica l’Andrea, un dels científics vingut d’Itàlia.

El director d’FGC Operadora, Oriol Juncadella, hi coincideix: “Els professionals es poden posar en una situació el més semblant possible a la realitat”. L’antiga estació del Centre de Sabadell disposa de vies, andanes, trens, senyalització, megafonia i túnels il·luminats, per tant, la recreació d’una emergència i de la resposta dels drons intel·ligents és del tot realista.

Amb la posada en marxa de la primera fase del perllongament dels FGC, l’any 2017, l’estació de Sabadell Rambla va quedar clausurada. La companyia ferroviària la va reconvertir en un centre de desenvolupament de professionals del sector. Des d’aleshores, segons asseguren fonts de l’empresa, hi han passat més d’un miler de persones, entre maquinistes i agents d’estació d’FGC i dels serveis d’emergències –SEM, Bombers, Mossos–.

Fotografies: Aina Torres