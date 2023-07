Ferran Rodríguez (Eveho): “No hem de ser l’empresa dels pobres”.

L’augment del preu de l’electricitat, sumat a la gran demanda per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, generant temps d’esperes superiors al mig any, va ser el punt d’inflexió perquè Ferran Rodríguez, patró i director de la fundació sabadellenca Eveho, posés en marxa el projecte que aquesta setmana ha vist la llum, amb la inauguració de Generamés a Sabadell. Una empresa d’inserció social que treballa en la instal·lació en el sector de les energies renovables, amb una plantilla formada per persones vulnerables en risc d’exclusió social.

Segons les darreres dades d’Eurostat, a Catalunya 1 de cada 5 persones està en risc d’exclusió social. És creixent i el perfil canvia constantment. Cal estar molt atents com evolucionen els perfils perquè estem massa acostumats a donar les mateixes respostes. El mateix problema, si el tenen diversos perfils, no és la mateixa resposta.

Amb quin objectiu neix Generamés? Més enllà de donar feina o posar plaques, acompanyem els joves a ser autònoms i aconseguir una emancipació digna. No és una empresa per a quedar-se, és una empresa per aprendre a treballar i sortir al mercat ordinari, amb garanties i possibilitats. Hem d’accelerar aquesta roda.

Parla d’emancipació digna.

L’emancipació no només és una feina. És tenir un habitatge, una estabilitat emocional. Amb aquest perfil de persones en una situació d’exclusió, massa vegades cerquen feines molt poc qualificades que avui donen feina i diners, però no garanteixen una emancipació digna futura. Poden fallar en qualsevol moment. S’ha d’apostar per feines més professionalitzades, amb un itinerari de desenvolupament professional.

Una empresa del tercer sector en un entorn molt competitiu. Per on passa la viabilitat de l’empresa? Hem de ser capaços de moure’ns en aquest mapa d’empreses, ordinàries i com la nostra, i que la relació sigui fluida. No hem de ser l’empresa dels pobres. Oferirem la mateixa qualitat al mateix preu que qualsevol altra empresa.