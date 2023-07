Neix una nova empresa a Sabadell orientada a la inserció laboral

El tercer sector de Sabadell guanya múscul. Generamés, una empresa impulsada per la Fundació Eveho, ha inaugurat la seva nova seu a la nostra ciutat amb la intenció de promoure les energies renovables i formar joves en situació de vulnerabilitat i ser un trampolí per a la inserció laboral. Fins ara, ha format ja una seixantena de joves i a Sabadell vol continuar la seva aposta per obrir les portes de les empreses als joves que més dificultats tenen.

“Més enllà de donar feina o posar plaques, acompanyem els joves a ser autònoms i aconseguir una emancipació digna”, expressava Ferran Rodríguez, director de la Fundació Eveho, durant la inauguració de l’empresa, acompanyat de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés i el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano.

L’empresa ha de servir com una roda per impulsar els joves a trobar feina a altres empreses del sector i, fins ara, han format més d’una seixantena de persones. Ara per ara, hi ha 30 treballadors a l’empresa –21 d’inserció laboral– i 25 que ja han acabat la formació i estan preparades per fer el salt a altres empreses del sector. “No és una empresa per a quedar-se, és una empresa per aprendre a treballar i sortir al mercat ordinari, hem d’accelerar aquesta roda”, afegeix Rodríguez.

Un sector en creixement

L’empresa es dedica a les instal·lacions en el sector de les energies renovables i treballa per a particulars, indústries, institucions, empreses instal·ladores i comercialitzadores d’energia neta. En aquest sentit, l’alcaldessa Marta Farrés, ha celebrat la inauguració: “S’ajunten tres sinergies: economia verda, creació d’oportunitats i mà d’obra específica per a sectors que ho necessiten”, apunta Farrés.

De fet, també ho celebra el conseller: “És una molt bona notícia la posada en marxa d’aquesta empresa, que està molt especialitzada en un sector on la demanda de treballadors està creixent”, destaca Campuzano. “Està orientat a generar oportunitats laborals a joves, especialment als joves migrants que arriben sols”, afegeix, i considera que amb projectes com aquest “podran ajudar a fer créixer econòmicament el país, impulsar la transformació verda i tenir una oportunitat”.