El protocol per la ronda Nord, que ha estat signat per la conselleria de Territori i el ministeri de Transports, s’emmarca en un acord més ampli entre el Govern català i l’estatal que implicarà en paral·lel un paquet de 914 milions d’euros en infraestructures a Catalunya. La signatura d’aquest divendres activa la maquinària administrativa dels diferents projectes, quatre actuacions més enllà de la ronda Nord. El següent pas, segons la ministra Raquel Sánchez, serà establir els convenis per dur a terme les corresponents obres, amb la tardor com un possible escenari.

Entre les actuacions, hi ha incloses millores en la xarxa ferroviària vallesana. En concret, es tracta dels intercanviadors de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Volpelleres i Hospital General amb Rodalies a Sant Cugat i Rubí, amb un pressupost previst de 20 milions d’euros, respectivament. Malgrat la intenció d’executar-los, contemplats en el document, són treballs encara en fase inicial, pendents de determinar si cal construir noves estacions o moure’n alguna.

Segons especifica en aquest apartat el Departament de Territori, el darrer Pla Director d’Infraestructures preveia la construcció dels nous intercanviadors entre el Metro del Vallès de FGC i l’R-8 de Rodalies Renfe a les estacions de Volpelleres i Hospital General, a Sant Cugat del Vallès. Fent una lectura sabadellenca, la construcció connectaria la ciutat amb Granollers a través dels FGC, millorant la mobilitat entre capitals vallesanes. Una millora que també s’experimentaria amb Martorell. El protocol contempla que la Generalitat en faci el projecte, previ estudi d’Adif coordinat amb la Generalitat, i executi les obres amb el cost de 20 milions d’euros que transferirà l’Estat.

Tres actuacions més a Catalunya

En l’àmbit català, les altres actuacions són les intervencions a l’N-260 (260 milions d’euros), millora dels enllaços i tercers carrils a l’AP2 i AP7 (25 milions d’euros) i al Maresme, on hi ha prevista la pacificació de l’N-II, millores a les vies de l’R1 de Rodalies, als passos a nivell i connexions amb la C-32 (386 milions d’euros).

Fonts del ministeri han admès que amb un possible canvi de govern pot quedar tot plegat en paper mullat, però han matisat que aleshores hi haurà un incompliment pressupostari, ja que són partides reservades en els comptes estatals.