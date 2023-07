Hi haurà ronda Nord de Sabadell i Terrassa. Els governs de l’Estat i de la Generalitat han segellat l’acord per construir la carretera entre les dues capitals vallesanes i Castellar del Vallès. La ronda, uns deu quilòmetres de nova creació, dona continuïtat al Quart Cinturó (B-40) que avui acaba de forma abrupta a Terrassa.

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, i la consellera de Territori, Teresa Jordà, han firmat el protocol d’actuació a Madrid i a Barcelona aquest divendres, el primer pas d’un llarg recorregut per construir la carretera. Ho han fet el primer dia de campanya de les eleccions generals i de manera telemàtica. No hi ha foto de l’acord.

La carretera no té un traçat definit, però sí que hi ha un concepte orientatiu: des de la B-40, rodejaria el Real Club de Golf el Prat fins arribar a Sabadell, on enllaçarà amb la ronda Oest i des d’allà, travessant els barris del nord de la ciutat, arribarà fins a la carretera de Castellar. Serà una carretera més discreta que el Quart Cinturó, amb dos carrils per banda, i es plantegen falsos túnels i rotondes a nivell per reduir l’impacte paisatgístic de l’obra. El text acordat estableix que l’Ajuntament de Sabadell tindrà veu i vot sobre el recorregut de la carretera.

En el mapa podeu veure el traçat orientatiu de la ronda Nord i el tram pendent de B-40 entre Abrera i Viladecavalls:

La ronda Nord de Sabadell i Terrassa obrirà una connexió directa entre el Vallès i el Baix Llobregat, entre Castellar del Vallès i Abrera, enllaçant amb la C-58, la C-16 i l’A-2. En clau sabadellenca, es veu com l’alternativa de pas a la Gran Via, per on passen 33.000 vehicles diaris, un terç procedents de Castellar.

L’afluència de cotxes provoca problemes de mobilitat i contaminació: se superen els límits de pol·lució recomanats per l’OMS. Segons un estudi encarregat per l’Ajuntament de Sabadell, la ronda desplaçaria sis de cada deu cotxes fora de la Gran Via.

Què diu l’acord?

El protocol estableix les bases d’un procediment que implicarà totes les administracions: els governs de l’Estat, la Generalitat i els ajuntaments de Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès. Des del traçat a la gestió de l’obra, caldrà arribar a nous pactes i consensos.

1. Sabadell decidirà el traçat

El traçat el decidiran totes les administracions, però qui tindrà l’última paraula seran els tres ajuntaments, el de Sabadell inclòs. Hi ha unes línies generals definides: es preveu connectar la B-40 a Terrassa amb la ronda Oest de Sabadell, i des d’allà s’haurà des de fer un perllongament per arribar fins a la carretera de Castellar (B-124), evitant que els vehicles del municipi veí hagin de creuar Sabadell per arribar a una via d’alta capacitat.

És una actuació molt delicada: la ronda ha de creuar els barris del nord i l’Ajuntament exigeix que passi soterrat sota la ronda de les Palmeres, a Can Deu i que l’actuació es faci amb tuneladora, com es va fer en el perllongament d’FGC fins al nord de la ciutat.

El protocol preveu “reciclar” carreteres existents, com la carretera de Matadepera.

2. L’Estat posa els diners, la Generalitat fa l’obra

El govern de l’Estat transferirà els diners per construir la futura ronda, que fa dos anys tenia un cost estimat de 88 milions d’euros. Per la seva banda, segons estableix el document pactat, la Generalitat s’encarregarà de tota la resta: el disseny, el projecte i l’execució de l’obra, i abans dels estudis informatius, sectorials i ambientals que siguin necessaris per tirar l’actuació endavant. Tots aquests tràmits, però, hauran de tenir el vist-i-plau de l’Estat.

3. Acord polític: es pot complir, o no

El protocol expressa una voluntat política i no obliga a les parts a complir-lo. Això vol dir que està a expenses del govern de l’Estat que sortirà de les eleccions generals del 23 de juliol. Per tant, podria quedar en paper mullat si PP i Vox acaben a la Moncloa.

4. Quant temps? Mínim deu anys

L’obra suposarà, com a mínim, deu anys pel cap baix, si els tràmits i la construcció avancen a temps i no hi ha un canvi de posició de les administracions implicades. Abans que la ronda Nord sigui una realitat, caldrà fer tota una sèrie de tràmits –estudis, projectes– per poder iniciar l’actuació, que serà complexa pels viaductes i túnels que, previsiblement, s’hauran de construir.

Llegeix el contingut de l’acord: