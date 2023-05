El PSC vol que la ronda Nord de Sabadell i Terrassa passi per sota l’avinguda de les Palmeres, a Can Deu, per poder arribar fins a la carretera de Castellar. Per primera vegada, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, s’ha mullat sobre el traçat de la futura carretera i ha indicat que ha de passar “soterrada” pel barri “sense obertures”, tot remarcant la importància estratègica de la carretera per a les dues capitals del Vallès i Castellar i d’altres infraestructures, com l’estació de Rodalies a Can Llong.

Farrés ho ha assegurat en el gran acte central de campanya que ha fet el PSC aquest dimarts a l’espai polivalent del Nord. L’acte polític, amb un públic d’unes 300 persones, ha comptat amb la presència del primer secretari del PSC, Salvador Illa, i amb alcaldes socialistes del Vallès, així com tots els membres de la llista de Farrés per al 28-M.

El PSC manté el pols per la ronda Nord, que s’està negociant entre els governs de l’Estat i de la Generalitat. La carretera és “prioritària” per als socialistes, que l’han exigit tant a escala municipal –Sabadell, Castellar del Vallès– com nacional. L’acord per als pressupostos entre ERC i el PSC establia que el document per fer la infraestructura s’havia de tancar abans del 30 de març. De moment, no s’ha produït.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que “compleixi la seva paraula” i signi el conveni per establir pressupost, calendari i execució per a la carretera. “Els acords s’han de complir”, ha advertit Illa sobre una infraestructura que considera “necessària” per a Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès: “Vull pensar que la credibilitat del president no sortirà mal parada. Si no es compleixen els acords, decau tot”, ha afirmat en una clara referència al suport dels socialistes per la governabilitat catalana.

Al marge de la ronda Nord, Farrés s’ha volgut mostrar com l’alcaldable útil davant dels problemes dels sabadellencs i s’ha mostrat satisfeta dels seus quatre anys al capdavant de l’Ajuntament. “Malgrat les dificultats”, com la Covid i la inflació, assegura que ha “fet funcionar” la neteja, la seguretat i la convivència. L’alcaldessa ha tirat de la seva cartera de projectes estratègics per reivindicar la seva permanència en el càrrec: accions pendents d’executar com la reforma del riu Ripoll, la futura escola d’Infermeria a l’Artèxtil o el parc del Nord i el parc de les Aigües que han servit per posar “Sabadell en marxa”.

Illa: “Farrés és necessària per mantenir l’ordre”

Illa també ha reivindicat la “feina feta” de l’actual alcaldessa i ha demanat als sabadellencs que es mobilitzin per mantenir el govern socialista: “Marta, et necessitem. Necessitem que Sabadell estigui en marxa”, ha expressat.

Per al primer secretari del PSC, Farrés és la garantia per “mantenir l’ordre” –“l’ordre és d’esquerres”– i per “apujar l’autoestima” de la ciutat situant les demandes de la ciutat, com la ronda Nord i la legislació sobre les ocupacions, “a Barcelona i a Madrid”. Illa s’ha mostrat optimista i, molt convençut, ha assegurat que el PSC “guanyarà a Catalunya, al Vallès i a Sabadell”.

Amb el mateix convenciment, el número 2 de la llista dels socialistes, Pol Gibert, ha augurat un triomf socialista al Vallès, un dels bastions del partit: “Tenyirem la comarca de vermell el 28 de maig”. Gibert ho ha afirmat davant dels alcaldes de Castellar (Ignasi Giménez), Barberà del Vallès (Francisco Javier Garcés) i Badia del Vallès (Eva Menor), entre altres representants municipals de la comarca que han vingut a donar suport a l’alcaldessa. Ara bé, Gibert ha avisat que a Sabadell no està tot dit: “Tothom pactarà contra Marta Farrés si no guanyem les eleccions bé. Està parlat i està fet”.

Fotografies: Víctor Castillo