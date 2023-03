Les Cambres de Sabadell i Terrassa denuncien l’incompliment del termini per signar l’acord de la Ronda Nord

Les Cambres de Comerç de Sabadell i Terrassa denuncien l’incompliment del termini per a la signatura de l’acord per a la redacció del projecte de la ronda Nord dels sistemes urbans de Castellar, Sabadell i Terrassa. A la vegada, totes dues entitats econòmiques insten al conseller de Territori, Juli Fernàndez, a cumplir, “sense demora”, els compromisos del Govern.

En l’acord pels pressupostos, ERC i el PSC van pactar que durant el primer trimestre de 2023 s’havia de signar un conveni amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per garantir la redacció de l’assenyalada infraestructura. Tanmateix, aquesta signatura, de moment, no ha arribat. De fet, en una intervenció aquest divendres a la Cambra de Girona, el secretari d’Estat d’infraesctructures, Xavier Flores, no ha concretat quan es duria a terme.

Illa confia que ERC no falti a la seva paraula

En canvi, per la seva banda, el líder del PSC, Salvador Illa, s’ha mostrat aquest divendres convençut que el Govern català i el Ministeri de Transports acabaran arribant a un acord per tancar el conveni per executar la ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, un dels principals punts que els socialistes van posar sobre la taula per aprovar els pressupostos de la Generalitat.

“Tinc tota la confiança en la signatura del president Aragonès. He tingut converses recents amb ell que em fan refermar en aquest fet”, ha indicat Illa després de participar a Terrassa en una trobada organitzada per Pimec amb el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luís Escrivá.