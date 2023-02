La ronda Nord evitarà sis de cada deu cotxes de la Gran Via de Sabadell

La ronda Nord de Sabadell i Terrassa, la carretera que ha de connectar les dues capitals del Vallès amb Castellar, evitarà part del trànsit que avui passa per dins de la ciutat. Segons unes previsions realitzades pel departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sabadell, sis de cada deu vehicles (58%) que travessen la Gran Via canviarien de ruta i es desplaçarien a la ronda Nord.

Els càlculs apunten que, amb la ronda en funcionament, 19.000 conductors optarien la via alternativa i deixa clar que els primers beneficiats de la nova infraestructura són els veïns de Castellar del Vallès. 11.000 cotxes i camions procedents del municipi veí se’n beneficiarien. “La ronda Nord permetrà que Castellar tingui un accés directe a la C-58 sense passar per la Gran Via. Això beneficia els castellarencs, evidentment, però també als sabadellencs”, assegura la regidora d’Urbanisme, Mar Molina.

Així mateix, uns 8.000 desplaçaments dins de la ciutat també es farien mitjançant la ronda exterior, i no a través de la Gran Via o altres carrers principals, com l’avinguda d’Estrasburg, la ronda Ponent i l’Eix Macià.

33.000 vehicles al dia

La Gran Via suporta massa trànsit per ser una carretera urbana: hi passen 33.000 vehicles cada dia, una xifra que s’eleva fins als 40.000 entre l’enllaç de la C-58 i la sortida de l’hospital Taulí. No hi cap altre eix de la ciutat amb una circulació tan densa, ni tan sols a la ronda Ibèria (27.000 vehicles), que dona accés al centre de la ciutat. De fet, s’apropa més a les xifres de carreteres i autovies de primer nivell, com els túnels de Vallvidrera i l’Eix Transversal (Lleida-Girona), i queda per sobre de l’autopista C-16 (Terrassa-Manresa), segons els registres del Departament de Territori.

El motiu? L’Ajuntament veu la Gran Via com un “coll d’ampolla”: a banda de ser l’eix principal per moure’s dins de la ciutat, aglutina gran part del transport de mercaderies i és la manera d’arribar fins a Castellar. Tot alhora. “No trobaríem cap ciutat amb les característiques de Sabadell a la Unió Europea que hagi de suportar això cada dia”, exposa Molina, que constata: “La ronda és l’única solució”.

El futur de la Gran Via

El trànsit de la Gran Via genera problemes associats, com la pol·lució. El 2022, l’estació situada a la cruïlla amb la carretera de Prats va triplicar els límits de contaminació recomanats per l’Organització Mundial de la Salut. El regidor responsable de l’oficina Gran Via-Ripoll, Lluís Matas, considera que la ronda Nord reduirà les emissions contaminants i facilitarà la “transformació integral” de la Gran Via, que tot just s’està iniciant aquest mandat.

“En la pròxima dècada hem d’aconseguir una Gran Via 100% pacificada. Això què vol dir? Una avinguda ampla, amb una illa verda, voreres més amples i carrils bici”, exposa Matas, que s’emmiralla en la reforma que s’està fent de l’avinguda Meridiana prop de la plaça de les Glòries de Barcelona. “El concepte és aquest i la voluntat és clara: eliminar l’efecte frontera que representa entre els 53.000 veïns que viuen a una banda i a l’altra, i millorar així la seva qualitat de vida”.