“Ja no hi ha cap excusa ni cap escull, ara és el moment d’aprovar els pressupostos“. En aquests termes s’ha referit el president del Govern, Pere Aragonès, després que l’executiu hagi acceptat la condició del PSC sobre la ronda Nord de Sabadell i Terrassa.

En una compareixença aquest dijous a Palau, el president ha afegit que assumeix la “contradicció, el cost i el desgast polític i personal” de la decisió. Ha argumentat que és el “preu de la centralitat i el lideratge” envers la “comoditat”.

Aragonès ha assumit la “contradicció” i el “desgast polític” que suposa acceptar el tram de la B-40. El president entén que aquesta cessió del seu Govern i d’ERC ha de permetre un acord amb el PSC pels pressupostos de la Generalitat per al 2023.

L’executiu traspassa així la responsabilitat als socialistes, després de “cedir” amb la Ronda Nord. Aragonès entén que ja no hi ha “esculls ni excuses” per tancar una entesa, i ha advertit Illa que seria un “error” reobrir ara altes qüestions “ja acceptades i superades”. El president no ha aclarit si el calendari que es marca ara el Govern passa per portar els comptes al Consell Executiu dimarts que ve, 31 de gener.

“Hem cedit per un bé superior”

Aragonès ha subratllat que la decisió que calia prendre era entre “respondre les necessitats” o “aturar el país per càlculs partidistes”, i entre anar “endavant o enrere”. El president ha asseverat que ell ha apostat per estar “al costat de la ciutadania” i no deixar d’empènyer en un moment “complicat”.

El cap del Govern ha reiterat que el projecte de construcció de la Ronda Nord “no forma part” del seu model de país, i ha recordat que ara depèn de l’Estat. “Però assumim que cal arribar a un acord i cedir des de totes les posicions si hi ha un bé superior, i aquest són els recursos que la ciutadania necessita”, ha remarcat.

Aragonès entén que aquest era “l’únic equilibri per sortir del bloqueig” i continuar avançant. “Si hi havia un escull, l’hem apartat nosaltres. I ara correspon al PSC decidir què vol fer”, ha conclòs. Aragonès no contempla “cap altra opció” que un acord amb els socialistes.

El president no ha fet cap menció a la negociació amb Junts. El Govern té més avançades les converses amb els socialistes que no pas amb els ex socis, amb qui -tot i això- no es tanca cap porta. D’altra banda, Aragonès ha insistit que l’acord amb En Comú Podem es “respecta plenament”.