El ‘topless’, també a piscines comunitàries: “Per què no?”

La regulació del topless a les piscines continua conquerint nous espais. Després que la setmana passada s’impulsés una normativa unificada per garantir el dret en piscines municipals, ara el Govern català treballa per estendre-ho també a les piscines comunitàries. En aquest cas, s’ha començat a tractar la qüestió amb els col·legis d’administradors de finques de Catalunya per garantir que la normativa també es complirà en aquests espais privats. Aquestes figures seran les encarregades de garantir que no hi hagi casos de discriminació.

Així ho va anunciar la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, durant la presentació de la campanya ‘La meva piscina no discrimina’, dissenyada per l’il·lustrador Javirroyo, on es posa l’accent en els drets dels usuaris. “La llei s’aplica per a tothom i les d’igualtat no són recomanacions, són tan lleis com les altres”, va dir Verge.

“Hem de tenir llibertat per poder-ho fer”

El Carlos viu en un bloc de pisos amb piscina comunitària a Can Llong i es mostra partidari de normalitzar la situació, donant llibertat als banyistes. “Si la gent ho veu bé i ho vol fer, no hi veig cap problema”, admetent que és una pràctica que no han vist a l’espai en els últims anys. “No ens ho havíem plantejat en una piscina comunitària i potser per això se n’està parlant més aquest estiu”, apunta.

En el mateix sentit, la Mercè, veïna del Centre, aplaudeix la normativa per “trencar el tabú”. “Hem de tenir la llibertat. Si s’ha permès a les piscines públiques, per què no a les comunitàries?”, expressa, partidària d’un canvi mentalitat.

El reglament d’ús de piscines municipals del 2008 ja estableix que està permès fer topless en aquests equipaments públics.