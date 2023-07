Èxit d’assistència a la festa major de La Creu de Barberà

Aquest cap de setmana La Creu de Barberà ha celebrat la seva festa major. Unes jornades plenes de gastronomia, concursos i cultura que han estat molt ben rebudes al veïnat. I és que l’entorn de la plaça de La Creu de Barberà i el passeig dels Almogàvers, epicentres de la festa, s’han omplert de gom a gom per a l’ocasió.

Tradicions arrelades

“Hi ha activitats que fem any rere any perquè és una fórmula que sempre funciona, són tradicions ja”, ha afirmat Juan López, responsable de la comissió de festes. Tot i això, López també ha explicat la seva voluntat per oferir novetats a cada edició. “Intentem incorporar activitats noves, alguns cops funciona i altres no va tan bé”, ha comentat en referència a la passejada en roba interior pels carrers del barri. La iniciativa buscava que els veïns formessin comparses per realitzar la prova, però la idea no ha anat com esperaven: “Ha vingut molta gent a mirar, però no a participar. L’any que ve canviarem el format i esperem que funcioni”, ha assegurat López.

“El barri respon”

A l’altra cara de la moneda hi trobem els actes populars. Així doncs, la botifarrada i el sopar popular d’enguany han estat tot un èxit. “Vam fer 400 botifarres i encara n’hauríem pogut fer més, veure tanta participació és una cosa que anima”. Respecte al sopar, la comissió ha arribat en aquesta ocasió als 175 comensals: “Si haguéssim tingut 200-250 tiquets estic segur que els hauríem venut tots”, ha reblat amb satisfacció.

D’aquesta manera, el barri de La Creu de Barberà ha tornat a gaudir amb les seves festes. Unes celebracions amb gran participació per confirmar, un any més, la gran estima que el veïnat té als seus dies grans.