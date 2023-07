Mor un home atropellat a la B-30 a Cerdanyola

Un vianant ha mort a la B-30 a Cerdanyola del Vallès quan, per causes que s’estan investigant, hauria travessat la via i un turisme l’ha atropellat. Segons el Servei Català de Trànsit, els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 3.10 h de la matinada d’aquest dilluns. L’incident mortal ha tingut lloc al punt quilomètric 8,5 de la via i la víctima mortal és un home de 56 anys veí de Santa Coloma de Gramenet.

Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos, dues dotacions de Bombers de la Generalitat, tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i una unitat conjunta del SEM i Bombers. Quant a l’afectació viària, la via s’ha tallat en tots dos sentits de la marxa i s’ha reobert a dos quarts de sis del matí.

Amb aquesta víctima, són 75 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, d’acord amb dades provisionals.