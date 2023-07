Alerta sanitària: retiren unes galetes de xocolata que portaven burundanga

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha ordenat la retirada del mercat d’unes galetes amb petits trossos de xocolata sense gluten de la marca Gerblé per la presència d’atropina i escopolamina, coneguda popularment com a burundanga. Les dues substàncies són perjudicials per a la salut. En concret, l’escopolamina es fa servir com a droga.

⚠️ Alerta por presencia de atropina y escopolamina en galletas con pepitas de chocolate sin gluten.

🚫 No consumir

▶️Nombre: Gerblé sin gluten. Galletas con pepitas de chocolate.

▶️ Marca: Gerblé

▶️ Lote: 51914913

Segons la informació disponible per l’Aesan, la distribució s’ha produït a tot el territori espanyol. Per això, es recomana a les persones que tinguin a casa productes afectats per aquesta alerta que s’abstinguin de consumir-los. La informació ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.