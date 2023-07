El ple de constitució de la Diputació de Barcelona serà aquest pròxim 13 de juliol. Entre els diputats provincials del pròxim mandat hi haurà l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que serà una de les quatre representants del partit judicial de Sabadell. Els altres tres seran Eva Menor, alcaldessa de Badia (PSC), Javier Silva, alcalde de Polinyà (PSC) i Eva Soler, de Palau-Solità i Plegamans (ERC).

Durant la jornada d’aquest pròxim dijous prendran possessió els 51 diputats de la província de Barcelona i s’escollirà el nou president o presidenta de l’ens supramunicipal. PSC i comuns van tancar la setmana passada un acord per governar l’ens supramunicipal, en un pacte que es queda a 4 diputats de la majoria absoluta. Els 4 membres del PP i la posició de dos independents de Junts poden decantar la balança.

Segons els resultats de les eleccions del 28-M, la nova composició del Ple és la següent: PSC-CP 17 diputats; JUNTS 12; ERC-AM 11; ECG (En Comú Guanyem) 5; PP 4; VOX 1 i TxT (Tot per Terrassa) 1. Els 17 diputats del PSC i els 5 dels comuns sumen 22, per tant, es queden a 4 de la majoria absoluta que està fixada en 26.

Com es forma la Diputació?

PSC i comuns han consensuat que la socialista Lluïsa Moret en sigui la presidenta i que la coordinadora nacional de Catalunya En Comú, Candela López, ostenti una vicepresidència. Per la seva banda Junts (12) i ERC (11), que sumen 23, mantenen negociacions per intentar un acord alternatiu. Hi ha diversos factors que poden acabar decantant la balança: el vot dels 4 diputats del PP, la posició final de dos diputats independents de Junts (l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i l’alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès) i el diputat de Tot per Terrassa, Maria Mercedes Balcells.

A diferència de la composició dels municipis, en aquest cas, no es requereix majoria absoluta per aconseguir governar, si no ets la llista més votada. Així, qui aconsegueixi sumar una majoria simple (més vots que una candidatura rival) podria ser investit en segona volta. Acabat el ple de constitució del 13 de juliol, el nou president o presidenta de la corporació atendrà els mitjans de comunicació a la mateixa sala del Paranimf de l’Escola Industrial.