Sofia Santacreu, la nova sensació de la Joventut Atlètica Sabadell

Batre un rècord pot semblar habitual en el món de l’atletisme. Però deixar enrere un registre de fa 31 anys i d’una exatleta del nivell de Maria Vasco, bronze als Jocs Olímpics de Sidney en 20 km marxa, ja suposa un fet diferencial. Això és el que va aconseguir aquest cap de setmana l’atleta de la Joventut Atlètica Sabadell, Sofia Santacreu, en el decurs del Campionat d’Espanya sub-18 disputat a Las Mestas (Gijón).

A més, ho va fer amb contundència, rebaixant la marca dels 5.000 m marxa gairebé en 15 segons. L’històric 22.29.30 de Maria Vasco va quedar esmicolat per l’espectacular 22.14.91 de Sofia Santacreu. Aquest resultat no és una sorpresa pel seu entrenador, Sergio Ezquerro, qui té una confiança cega en aquesta noia de només 17 anys, nascuda al barri de Poble Nou de Barcelona. Fa quatre anys que treballen junts, però no sempre en l’especialitat de marxa. De fet, l’anècdota és precisament el seu atípic inici en aquesta modalitat atlètica. “La Sofia feia tanques fins que un dia va patir una lesió i no podia córrer. Va començar a entrenar a marxa i tot que mai ho havia practicat abans, vam veure que tenia aptituds i ho podia fer molt bé”, explica el Sergio, qui actualment és entrenador de l’Escola del Prat, on ell practica la marxa en la categoria de veterans.

La progressió de la Sofia és constant. El 2022 va proclamar-se campiona d’Espanya i d’Europa sub-18 dels 5.000 m marxa. “Mai entrenem per batre rècords, ella només pensa a fer bona marca. Aquesta és la clau i així va encarar el Campionat d’Espanya a Gijón”. De totes maneres, el Sergio tenia bones vibracions i reconeix que “el mateix dia de la prova, a les 8 del matí, li vaig dir que faria el rècord perquè estava en els seus temps, el 22.14. El ritme, 1.48 als 400 metres, era l’adequat”.

I què hi diu la gran protagonista? La Sofia admet que “durant la cursa no sabia exactament quin era el rècord i només en els darrers metres em van avisar que ho podia assolir. El que no podia ni imaginar-me que el millorés gairebé en 15 segons. Va ser una alegria afegida al títol perquè té encara més valor que el tingués una gran atleta com la Maria Vasco”.

Aquest 2023 ho ha estat un camí fàcil, com reconeix el seu entrenador: “el mes de març la Sofia va patir un episodi d’anèmia i va ser necessari un tractament per guanyar pes i poder competir. Ara s’ha trobat molt bé i ha pogut demostrar la seva gran capacitat. Per a mi és com el Messi de l’atletisme. Pot aconseguir el que es proposi”. Amb 17 anys, encara acabarà el 2023 com a sub-18, però el gener del 2024 ja farà el salt a la categoria sub-20. “Jo no em plantejo un objectiu concret -diu la Sofia- sinó continuar millorant i progressant. Quan arribin els campionats d’Espanya o d’Europa, també intentaré guanyar-los”.

Molt “feliç” a la JAS

La Sofia s’ha convertit en la nova sensació de la Joventut Atlètica Sabadell. Ella no és sabadellenca, però s’ha adaptat de meravella al club. “Estic molt feliç aquí, em tracten molt bé i la meva idea és continuar a la JAS”, tot i que ja ha rebut propostes de clubs de gran potencial com poden ser el FC Barcelona o el Playas de Castelló, explica el seu entrenador: “Des de cadet que milita a la JAS i si ara marxés, el club sabadellenc ingressaria uns diners per drets de formació. Però no tenim pressa. Ella està molt centrada aquí, jo treballo també molt a gust en el tema de la marxa i no podem oblidar que la JA Sabadell és un gran de l’atletisme estatal”, subratlla l’Eduard.

Compagina la seva carrera atlètica amb els estudis. Ara fa l’últim curs de Batxillerat Internacional al Liceu Francès de Barcelona. “La meva àvia, quan va venir de Bèlgica, va estudiar al Liceu i la meva mare, també. He continuat amb la tradició familiar”, argumenta. Amb el cap ben moblat, aquesta noia apunta a ser una estrella de la marxa.