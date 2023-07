Fa 502 dies la vida els hi va fer un tomb. Alguns, mai havien sentit parlar del nom de Sabadell. D’altres, tenien familiars residint a la nostra ciutat. La guerra esclatava a les portes de casa seva i havien d’armar-se amb la maleta i les quatre pertinences més bàsiques per marxar a un lloc més segur. I 465 ucraïnesos van decidir instal·lar-se a Sabadell, segons les darreres dades de l’Idescat del mes de juliol.

“Després d’uns mesos vivint aquí, estic aprenent l’idioma i m’hi trobo tranquil·la. La ciutat ens ha acollit amb respecte i estima”, assegura la Y.L, una dona que va haver de fugir del seu país per arribar a casa d’una familiar, a Sabadell. Encara s’espanta quan escolta la sirena de l’ambulància. Li recorda a la guerra. I tampoc en pot desconnectar del tot: té part de la família allà, sense plans de fugir. “Visc amb l’ai al cor”, diu.

La nostra ciutat és la principal ciutat d’acollida de refugiats ucraïnesos del Vallès Occidental, la tercera de la demarcació de Barcelona i la cinquena a Catalunya, només superada per Barcelona (5.520), Lloret de Mar (1.915), Salou (1.360) i Calella (660). De fet, a Sabadell hi viuen més refugiats ucraïnesos que a ciutats més grans com ara l’Hospitalet del Llobregat (260), Badalona (450) o Terrassa (215).

Hi ha més dones (290) que homes (170) aixoplugats a Sabadell, i és que la majoria d’homes d’edat adulta s’han hagut de quedar al seu país d’origen per defensar-se amb armes, si cal, de la invasió russa. La diferència entre els dos gèneres és especialment visible al conjunt de Catalunya, amb 9.750 homes acollits davant de les 18.375 dones.

D’altra banda, total de 38 centres educatius a Sabadell van acollir alumnat refugiat d’Ucraïna el curs passat. Segons dades facilitades pel Departament d’Educació, Sabadell es consolidava com el segon municipi català amb més centres amb alumnes refugiats, per darrere de Barcelona (181).

Al Vallès, el 6,2% de refugiats

Un 6,2% dels ucraïnesos que han arribat a Catalunya resideixen al Vallès Occidental (1.765). I Sabadell acull l’1,65% de tots els refugiats (28.125), que han trobat un aixopluc a hotels, cases de familiars i amistats o llars d’alguns sabadellencs que els hi han obert les portes.