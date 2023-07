El migmcapista Fran Callejón, confirmat com a quart fitxatge del CE Sabadell

El Centre d’Esports ha fet oficial l’arribada de Fran Callejón com el quart fitxatge de la temporada després de Guillem Naranjo, Carlos Beitia i Antonio Sánchez. El migcampista andalús arriba procedent del Linares, club en el qual va disputar 33 partits i 1.777 minuts la passada temporada a Primera Federació.

Va ser, curiosament, una de les incorporacions de l’exsecretari tècnic arlequinat, Miguel de Hita. Callejó havia jugat les dues anteriors temporades al filial del Betis. En la 21/22 va enfrontar-se al Sabadell en el 0-4 a la Ciutat Esportiva Luis del Sol. En canvi, no va disputar cap minut a la Nova Creu Alta en una temporada en què el filial verd-i-blanc va acabar cuer, baixant a Segona Federació. Nascut fa 25 anys a Almeria, va formar-se a les categories inferiors fins que va acceptar l’oferta del Real Betis. Un migcampista tot terreny que pot cobrir molt de terreny i amb capacitat organitzativa.

D’aquesta manera, el director esportiu Jaume Milà comença a cobrir el mig del camp amb les incorporacions de Carlos Beitia i Fran Callejón. Encara queden efectius per arribar, sobretot per bandes, i s’està pendent la possible renovació d’Armando Corbalán. En canvi, s’han esvaït definitivament les opcions de renovació de Guillem Molina, qui s’ha acomiadat a través de les xarxes del Centre d’Esports i l’afició després de dues temporades d’arlequinat. El seu futur sembla que està a la Segona Divisió A.