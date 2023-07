El CE Sabadell fa oficial el tercer fitxatge: el central Antonio Sánchez (Cartagena B)

Central. Després d’un davanter (Guillem Naranjo) i un migcampista (Carlos Beitia), el Centre d’Esports ha oficialitzat aquest dilluns la incorporació d’un futbolista per a l’eix defensiu: Antonio Sánchez, procedent del Cartagena B, on va disputar 32 partits la temporada passada en el grup IV de Segona Federació.

Nascut fa 23 anys a Huércal Overa (Almeria), on va començar a jugar, va completar la seva formació a l’UCAM Murcia i Lorca abans de fer el salt al futbol semi-professional a les files del Lorca Deportivo. Després fitxaria pel Cartagena per jugar al seu filial l’última temporada. Ha sonat amb força aquest estiu per incorporar-se al Recreativo de Huelva, però finalment s’ha decantat per l’opció del Sabadell i serà la seva primera experiència lluny de casa.

També Biel Farrés

La posició de central podria consolidar-se a les pròximes hores amb la confirmació de l’acord entre Sabadell i Girona per la cessió de Biel Farrés, qui ja no ha entrat en la llista de convocats del primer equip del conjunt gironí per iniciar la pretemporada. Farrés, nascut a Vic (21 anys), va passar pel Vic-Riuprimer, FC Barcelona, CG Manresa i Damm abans d’arribar a la disciplina del Girona. La temporada passada va jugar a Segona Federació. El Sabadell confia mantenir l’elevat rèdit de les cessions del club gironí, com va passar amb Pau Víctor -de moment en dinàmica del primer equip i amb ofertes de Segona A- i Àlex Sala, qui ho té gairebé lligat amb el Córdoba, qui ofereix unes condicions molt superiors que el Centre d’Esports, que pretenia el seu fitxatge en propietat.

Precisament, les limitacions econòmiques del club arlequinat estan frenant operacions que podrien ser molt interessants. Jugadors de Primera Federació amb un gran rendiment, com el lateral Pablo Monroy o el migcampista Diego Esteban, ambdós del SD Logroñés, han quedat pràcticament descartats per aquest motiu. El Sabadell no pot competir contra clubs que ofereixen, en alguns casos, el doble de salari. De moment, dos dels tres fitxatges procedeixen de la Segona Federació. També sembla molt complicat arribar a les quantitats que demanen Ortolá o Guillem Molina per renovar. Caldrà esperar l’evolució d’altres negociacions durant aquesta setmana abans de començar la pretemporada el dilluns 17 i també esperar el desenllaç del ‘cas Dieste’, que té un any més de contracte i no entra en els plans del tècnic Miki Lladó.