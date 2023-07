Miguel de Hita avala a Fran Callejón: “El Sabadell ha fet un gran fitxatge”

Fran Callejón s’ha convertit en el quart fitxatge oficialitzat del Centre d’Esports. Un migcampista procedent del Linares, on ha coincidit amb Miguel de Hita, actual director esportiu del club andalús i ex secretari tècnic del club arlequinat, fent tàndem amb José Manzanera. Fins i tot va estar molt a prop de convertir-se en el seu substitut al capdavant de l’àrea esportiva, però la rebaixa de pressupost van propiciar el seu adeu. Va acceptar el repte del Linares, on va construir una nova plantilla que el primer any va disputar el play-off d’ascens i el curs passat va quedar-se a les portes.

Ara, ha perdut un dels futbolistes més valorats de la plantilla. Reconeix que “volíem que continués , però ha estat impossible pel tema econòmic i quan em va parlar de l’opció del Sabadell, li vaig dir que hi anés. Serà feliç, com vaig ser-ho jo en el temps que vaig treballar-hi”, ha explicat en declaracions al Diari de Sabadell.

De Hita el considera “un ‘8’, un interior esquerrà amb gran qualitat tècnica. Té més talent que lluita cos a cos. També és polivalent. Ha jugat de central, lateral o extrem per les nombroses baixes que van patir durant la passada temporada, però on millor rendeix és al mig del camp. És capaç de donar assistències i ser un futbolista diferencial. També pica molt bé la pilota per la seva qualitat. El Sabadell ha fet un gran fitxatge”, insisteix.

Biel Farrés, el pròxim

A les pròximes hores s’hauria de confirmar oficialment l’arribada del jove central Biel Farrés, cedit pel Girona. L’acord és total i només cal rubricar tota la documentació. Una incorporació que compensarà l’adeu de Guilem Molina, qui s’ha acomiadat del Sabadell i la seva afició a través de les xarxes socials després de dues temporades i 59 partits vestint la samarreta arlequinada. Ha fet dos gols, el segon molt important, contra La Nucía, per encarrilar la permanència. La Segona A sembla el seu destí, amb ofertes d’Albacete i Andorra sobre la taula.