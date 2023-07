On puc bescanviar el val de 100 euros per material escolar a Sabadell?

La Llar del Llibre : Carrer de Sant Antoni, 20 / 937255959 Papereria Gombau : Carrer de Sant Cugat, 62 / 937258780 Papereria Paes: Avinguda de la Concòrdia, 67 / 937166684 Jugalia: carrer de Montserrat / 613310378 Llibreria Papereria Rutés : Passeig dels Almogàvers, 3 / 93710057 Bureau Vallée : Passeig de Manresa, 19 / 937256180 Llibreria Carrasco : carrer dels Reis Catòlics, 43 / 659392035 Folder Papelerias SA : avinguda de Matadepera, 111 / 937169191 Impremta Papereria Figuerola : passeig Plaça Major, 70 / 937260544 Esports Tres Creus : carrer de les Tres Creus, 142 / 937279541 Llibreria Yoli : carrer de Pizarro, 6 / 937115781 Figuerola Belles Arts : passeig de la Plaça Major, 74 / 937265838 Video Oca Sabadell : carrer de les Tres Creus, 63 / 938816195 MiniKidz : carrer de Sarajevo, 157 / 937178695 Llibreria l’Estudiant : passeig d’Espronceda, 52 / 937122480 Abacus Sabadell : carrer de les Tres Creus, 86-88 / 937270164 AMPA CEIP Mas Boadella : carrer de Viena, 1 / 605325530 Escola Mara de Déu de la Salut : carrer de Latorre, 70 / 937270006 Copisteria Papereria Mosaic : ctra. de Barcelona, 202 / 601326060 Escola Estel : carrer de Capmany, 33 / 937256559 El Corte Inglés Sabadell : Av. Francesc Macià, 58-60 / 937284800 Papereria 2000: av. de Barberà, 280, local / 677951252 Papereria Can Deu : carrer de la Ginesta, 14 / 620174104 Escola Pia Sabadell : carrer de l’Escola Pia, 92 / 934410004 Juguettos Sabadell : Rambla,62 / 930179408 Ramar 1 : carrer del Guerriller Alzina, 26-28 / 937106548 Ramar 2 : Via de Massagué, 37-39 / 937268383 Claret Sabadell: carrer de Sallarès i Pla, 10 / 937276940 Librerío de la Plata : carrer de Sant Jaume, 8 / 935138041 Escola Bertran : carrer Francesc Layret, 24 / 937164760 Escolàpies Sabadell : carrer de Sant Josep, 21 / 937255348 Papereria Catalunya : carrer de Brutau, 53 / 645987466 Llibreria Papereria IBAI : carrer de Josep Aparici / 937166498 El Cau Errant : carretera de Barcelona, 268 / 936786825 Prink : plaça de Catalunya, 9 / 620626959 Escola Guixot : passeig del Comerç, 11 / 937102813 Petit Travel : avinguda de Francesc Macià, 38 / 937244469 Jaume Viladoms : carrer de Caresmar, 29 / 937480015 Tarrés : carrer del Canonge Joncar, 127-B / 937235701 Escola Serra : carrer de Pérez Moya, 29 / 937102497 WALA Sabadell : carrer de la Serra de Galliners, Sabadell / 933800888 Joguines Cal Bayó : Plaça del Gas, 7 / 937260357 Col·legi Sagrada Família : carrer de la Indústria, 9 / 937253144



A la recerca de més establiments

Els establiments que vulguin participar-hi s’hauran d’adherir a una plataforma que acreditarà que l’activitat econòmica que duen a terme és l’apropiada per a la finalitat per la qual s’ha creat l’ajut. També hauran de presentar una declaració responsable on es comprometin a bescanviar els vals pel material escolar definit i no cap altre. Ho poden sol·licitar, aquí.