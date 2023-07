Els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desmantellat un grup criminal dedicat al narcotràfic que ocultava cocaïna en vehicles estacionats en aparcaments. La investigació conjunta conclou amb un total de quatre persones detingudes. El grup rebia la droga de Sud-amèrica i l’ocultava en diferents pots de conserva a l’interior de cotxes estacionats en pàrquings de Sabadell i l’Hospitalet de Llobregat per vendre-la posteriorment a diferents llocs d’Europa. La investigació es va iniciar arran de la detenció de dos homes a Sabadell que guardaven 42 kg de cocaïna en el maleter d’un cotxe. En total, la droga intervinguda, principalment cocaïna, té un valor de més 1,5 milions d’euros al mercat negre.

El grup criminal estaria integrat per quatre membres que, de manera coordinada, es repartien diferents tasques amb la finalitat de cometre delictes de tràfic de drogues. Cada integrant del grup tenia la seva funció, com la de custòdia, transport i distribució de la droga; la supervisió, obtenció de recursos necessaris i transport de la droga; i l’aconseguidor de clients.

Comportaments sospitosos

El 26 de gener, el Grup de Delinqüència Urbana de Sabadell dels Mossos d’Esquadra van detectar dos homes amb un comportament sospitós, ja que van pujar a un cotxe per amagar-se dels agents. En l’escorcoll es va localitzar dues plaques i una roca embolcallades amb plàstic on a dins hi havia 2 kg de cocaïna aproximadament. A més, van trobar un estri de metall que segons els experts s’utilitza per fer les plaques d’aquesta droga per transportar-les i les claus d’un altre cotxe. Els agents van detenir aquests dos homes per un delicte contra la salut pública.

A partir de tasques d’investigació, es va aconseguir localitzar el segon cotxe, a dins del qual s’hi van trobar unes claus d’un tercer vehicle, unes claus d’un domicili i un comandament a distància d’un pàrquing privat. Seguint amb la investigació, es va poder trobar aquest tercer aparcament on hi havia un vehicle aparcat a dins del qual els agents van trobar-hi un doble fons ocult al maleter on s’ocultava 42 kg de cocaïna.

Marihuana, cocaïna, amfetamina…

Els investigadors van poder relacionar aquest fet amb una investigació duta a terme per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil des del gener de 2021. A partir d’aquí, els Mossos d’Esquadra es van sumar a la investigació conjunta sobre aquest grup criminal dedicat al tràfic de droga. Després de diferents gestions d’investigació i de demanar les respectives ordres judicials, el 21 de juny els investigadors van decidir explotar el cas i fer dues entrades als domicilis de les dues persones investigades a Hospitalet de Llobregat i Sabadell.

El resultat d’aquestes entrades va ser de dues persones detingudes, un home i una dona, i la intervenció de 1.800 g de marihuana, 416 g de cocaïna aproximadament, 200 g d’amfetamina aproximadament, uns 3.070 euros en efectiu, estris relacionats amb el tràfic de drogues i diversa documentació. Amb aquesta última actuació es va donar per conclosa la investigació amb el resultat de quatre detinguts.