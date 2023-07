Una unitat de la Policia Municipal va identificar la passada matinada quatre persones, amb el corresponent aixecament d’actes per consum d’alcohol a la via pública. A més, es va denunciar el conductor d’un cotxe per conduir begut, amb un resultat de 0,36 mg/l en la prova d’alcoholèmia.

Els fets van passar poc després de la 1 de la matinada, a l’altura del número 82 del passeig del Regne Unit. La patrulla policial va confeccionar la corresponent denúncia administrativa i es va immobilitzar el vehicle.