Comença el Mundial de Fukuoka amb 18 esportistes del CNS

El Mundial de natació de Fukuoka dona el tret de sortida i ho fa amb 18 esportistes del Club Natació Sabadell. La disciplina més representada serà el waterpolo amb fins a quinze jugadors i jugadores. Com és habitual a la darrera dècada, el nucli dur de l’equip femení espanyol estarà format per les waterpolistes del Club.

Les de Miki Oca debutaran a la competició la matinada de diumenge (5:00) davant el seu botxí a les semis de la Superfinal de la Copa del Món, els Països Baixos de Sabrina van der Sloot. Serà un test dur per començar que permetrà veure el nivell de la selecció. “No ens ho prenem com una revenja perquè només serà el primer partit, però està clar que volem guanyar i deixar clares les nostres aspiracions”, explicava Maica Garcia. La boia del CNS també ha parlat de l’objectiu que es marquen a terres nipones: “El principal objectiu és classificar pels Jocs de l’any que ve. Necessitaríem arribar a la final per a certificar-ho ja, però no ens posem límits i sempre volem competir per aconseguir l’or”.

Maica ja sap el que és guanyar una medalla d’or mundialista, dins la supremacia estatunidenca, el 2013 la selecció espanyola femenina va aconseguir el seu primer i únic títol. Una gesta de la qual també va formar part Laura Ester. “Arribem en un estat físic òptim i, com a esportistes, quan anem a una competició només pensem a guanyar-la”. La portera del CNS, després de més de 10 anys sense gaire competència, ha perdut protagonisme en detriment de Martina Terré, la titular a les últimes cites internacionals: “Les jugadores joves arriben amb molta il·lusió i volen fer-se un lloc a la selecció. Tot són etapes i ara tinc un rol diferent, però intento seguir ajudant a l’equip des de fora”. Judit Forca, Bea Ortiz, Paula Leitón, Nona Pérez i Elena Ruiz completen la nòmina de jugadores del CNS que formaran part de l’equip. La selecció espanyola tancarà la fase de grups enfrontant-se el dimarts a Israel i el dijous a Kazakhstan, a priori, rivals de menor entitat.

Les jugadores de l'equip femení de waterpolo han aprofitat per fer turisme al Japó. /Maica Garcia (Instagram)

A l’equip masculí de waterpolo els representants són quatre: Edu Lorrio, Fran Valera, Sergi Cabanas i Bernat Sanahuja. Els de David Martin defensen el títol mundial que van assolir l’any passat (amb destacada actuació del porter Edu Lorrio als penals) i tornaran a ser un dels rivals a batre. El combinat espanyol debutarà dilluns davant Sèrbia i tancarà la fase de grups davant la Montenegro de Kostas Averka, el dimecres i Sudàfrica el divendres, abans de la fase del K.O. Els waterpolistes del CNS que també estaran a la cita mundialista, a part dels mencionats, seran Maggie Steffens amb els EUA i Ramiro Veich amb l’Argentina.

Emma Garcia, a continuar sumant medalles

A la natació competiran Sergio de Celis i Carles Coll, que disputaran les seves proves a finals de juliol. Les grans opcions de medalla arribaran a la natació artística on Emma Garcia tornarà a ser una de les grans candidates. “Estem treballant molt bé i volem donar-ho tot. Arribem amb moltes ganes de competir, de millorar la puntuació dels Europeus i d’intentar aconseguir una medalla”, explicava l’Emma. La sabadellenca competirà amb Dennis González. Malgrat portar poc temps junts, als Jocs Europeus ja van sumar una medalla de plata. “L’adaptació ha anat molt bé, hem congeniat ràpid. Ens entenem molt tant a dins com a fora de la piscina i aquesta confiança a l’hora de competir és molt important”. L’Emma Garcia disputarà la fase preliminar del duet mixt tècnic dissabte a partir de les 7:00, la final serà el diumenge a partir de les 9:30.