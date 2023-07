El sindicat CGT ha convocat una vaga a Rodalies aquest pròxim dimecres, 19 de juliol, per discrepàncies en la reducció de la jornada laboral a 35 hores a la setmana en dies i no en minuts, com proposa l’ens gestor d’infraestructures ferroviàries. A més, protesta contra la pèrdua de poder adquisitiu i contra la “contínua externalització” de les tasques que han de dur a terme els treballadors de Renfe i Adif, que també s’ha vist afectada per cinc jornades d’aturades parcials aquest mes.

El sindicat considera que amb la implantació laboral de 35 hores setmanals es podrien crear nous llocs de treball per a l’empresa en rebaixar les hores de les plantilles. En aquest sentit, considera que es podrien incorporar prop de 800 treballadors nous si la direcció de l’empresa accedeixen a comptabilitzar els descomptes en dies i no en minuts.

Serveis mínims

En aquest escenari, el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha dictat una ordre per establir els serveis que s’han de prestar a Rodalies de Catalunya durant la jornada de vaga convocada pel sindicat aquest dimecres. Així, es prestarà el servei d’un dia laborable en un 66% en el període comprès entre les 6.00 i les 9.30 hores i les 17.00 i les 20.30 hores. Durant la resta de la jornada serà del 33%.

Les diferents línies, tant de Sabadell com les que passen per diferents municipis de la comarca, es veuran afectades per la jornada de vaga, que durarà 23 hores. Els usuaris poden consultar aquesta informació i els horaris a la pàgina web rodalies.gencat.cat, l’app de Rodalies i al telèfon 900 41 00 41.