Lourdes Ciuró (Junts) reivindica la B-40: “Tenim la capacitat d’incidir a Madrid”

“Sabadell necessita la B-40”. Els exconsellers Lourdes Ciuró i Jaume Giró reclamen des de la capital del Vallès la construcció definitiva de la B-40 o ronda Nord. La sabadellenca ha destacat que Sabadell és la capital d’una comarca amb “alt dinamisme econòmic, potent i pionera” i ha reivindicat la construcció d’aquesta infraestructura per a unir Sabadell i Terrassa. “Les nostres empreses reivindiquen aquestes comunicacions, i Junts+ garanteix aquestes inversions, tenim la capacitat d’incidir a Madrid”, sosté Ciuró.

Segons dades aportades pels exconsellers, la major part de la mobilitat de persones és entre Sabadell i Terrassa, més que a Barcelona. “Ens convenen unes bones infraestructures viàries i ferroviàries”, destaca Ciuró. “S’hi mouen unes 200.000 persones anualment, de forma continua, entre Sabadell i Terrassa. No només hi van a treballar, hi ha un intercanvi cultural, d’oci…”.

Els també candidats a la llista de Puigdemont han aprofitat per a visitar l’empresa Cafès Pont: “Estem al costat del teixit empresarial i productiu de Sabadell. Volem protegir i estimular les petites i mitjanes empreses”, ha assegurat Giró. L’exconseller ha recordat els orígens de l’empresa sabadellenca, que descriu com “la metàfora del caràcter emprenedor dels catalans”. I és que fa més de 70 anys el senyor Feliu va vendre un saxo per comprar quatre sacs de cafè. I, a partir d’aquí, va aixecar una empresa ja històrica. “Les empreses familiars de Sabadell seran una preocupació i un objectiu de Junts”, afirma Giró.