TB71 CFS Sabadell i CE Mussols Asvall guanyen la Copa Morral del Club Natació Sabadell

La pista central del Club Natació Sabadell del carrer de Montcada va ser l’escenari d’una nova edició de la històrica Copa Morral de fulbet. En la categoria de veterans, el CE Mussols Asvall va imposar-se per 4-1 al Troya en un partit molt més disputat del que pot indicar el resultat final mentre el TB71 CFS Sabadell va guanyar en la final social sènior al Traçgràfic per un ajustat 3-2.

Com sempre, els veterans van obrir el foc amb la 39a edició. Un gol de Pau Monràs en el minut 2 va avançar al Mussols. Semblava que havia encarrilat el partit, però només 5 minuts més tard arribaria la rèplica del rival amb l’empat gràcies a un bon gol de Ricard Garcia. El partit estava molt igualat i només una genialitat d’Oriol Puig, deixant d’esperó una pilota a David Soler, el va trencar amb el 2-1. Mussols va eixamplar el seu avantatge abans del descans amb un nou gol de Pau Monràs.

A la segona part, alternances en el joc i ocasions repartides. El Troya hauria pogut retallar i entrar de ple en el partit, però Mussols va ser més efectiu i Moisés Alguersuari va sentenciar en una contra amb el 4-1 definitiu que donava el cinquè títol al seu equip.

‘Hat trick’ decisiu

Si la final de veterans va ser equilibrada, la del campionat social encara ho va ser més. El fet diferencial per decantar la balança seria el ‘hat trick‘ de Kilian Sotodosos per un històric com el TB71 CFS Sabadell, que aquesta temporada compleix cinquanta-tres anys ininterromputs jugant a la lliga social del Club Natació. Curiosament, aquest és el seu primer títol en una competició oficial.

Kilian va obrir la llauna, però Jordi Hernàndez igualaria abans del descans. A la represa, tots dos equips van optar per un joc de control fins que Kilian va tornar a avançar el TB71 amb dos gols. Aleix Canet escurçava diferències i el Traçgràfic (és l’ex Bar L’Esclop) va posar setge la porteria rival en uns últims minuts de gran emoció. L’ordenada defensa del TB71 li va donar aquest celebrat títol en la 51a edició de la Copa Morral sènior.

Ambdós partits van ser dirigits pel col·legiat Joan Figueras, qui amb la seva àmplia experiència en la gestió de finals de la Copa Morral, no va tenir cap complicació, ajudant també l’esportivitat dels jugadors. Una nova edició d’una competició amb una gran tradició al Club Natació Sabadell.