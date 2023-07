Veïns de Can Deu: “No ens arriba bé la correspondència de Correus”

Cartes amuntegades sobre les bústies d’una altra comunitat de veïns. Notificacions i correspondència que mai arriba a mans del seu destinatari. “És un desgavell”. Veïns del barri de Can Deu, en concret de la plaça de les Acàcies, Lledoners i les Alzines, denuncien problemes amb el correu postal. “Des de fa un any aproximadament, no ens arriba bé la correspondència o arriba amb cert retard. Deixen les meves cartes a una altra plaça”, exposa la Mari Carmen, una de les veïnes afectades.

Una realitat que també ha viscut en Marcelo Casanovas: “Les cartes d’atenció sanitària no ens arriben, l’envien a una altra comunitat”, expressa. Són els mateixos veïns els qui redistribueixen la correspondència a qui correspon. “Quan consulto la meva bústia, reviso també les cartes amuntegades a sobre, perquè molts cops són d’altres veïns que conec”, admet el Marcelo, que aleshores els hi porta.

Ell també va rebre, fa un temps, un munt de cartes. Documentació mèdica, notificacions d’Hisenda o de la Diputació de Barcelona amb la informació sobre tributs, o targetes de crèdit que havien de rebre uns destinataris als quals se l’havia caducat l’anterior. “Ho han de solucionar amb urgència”, expressa Casanovas.

A l’espera d’una resposta

No ha estat un cas aïllat. Tant és així, que el passat mes de novembre es van reunir amb representants de Correus per a resoldre el problema. Però “tot continua igual” i estan a l’espera de tornar-se a reunir. “Ens van dir que en un mes el problema estaria resolt, però no ha estat així”, sosté Juan Juárez, president de l’associació de veïns.

Els veïns sostenen que és un problema “recurrent” i que molts veïns ja han interposat una queixa. El problema, segons els afectats, és que es confonen adreces. En aquest sentit, els veïns han iniciat una campanya de denúncia a les xarxes socials per agilitzar la resposta de la companyia i trobar una solució “com més aviat millor” i lamenten que “ja s’ha denunciat en nombroses ocasions”.