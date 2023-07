El Sabadell 23/24 es posa en marxa amb la novetat de Marc Doménech (Girona B)

Dia 1. El Sabadell 23/24 ja està en marxa. Aquest dimarts, a les instal·lacions de l’Estadi Josep Molins, i sota una forta calor, ha iniciat la pretemporada amb una primera sessió dirigida per Miki Lladó, qui torna a tenir com a segon, Gerard Bofill.

Un total de 25 efectius han saltat a la gespa de Sant Oleguer amb un canvi d’última hora: sense el jugador del filial Alberto Salamanca i amb la incorporació del migcampista Marc Doménech, un sub-23 que ha arribat procedent del filial del Girona i s’ha convertit en el cinquè fitxatge. Anteriorment, havia militat a la Damm i el Sant Andreu. També s’espera concretar molt aviat una operació que estava en marxa fa setmanes, com ja va informar el Diari de Sabadell: Javi Gómez, procedent de La Nucía.

En total, 17 futbolistes considerats del primer equip, 6 del filial i els dos futbolistes a prova, Víctor Alvarez i Ferran Sarsanedas. Encara no hi era el jove central Biel Farrés, a l’espera de signar els documents de cessió per part del Girona.

El fet de començar a les 9 hores ha evitat el pic de calor que afectarà de nou Catalunya aquesta setmana. De totes maneres, en la primera sessió d’una pretemporada sempre es nota el cansament després d’un llarg període sense la dinàmica d’entrenaments. És evident que encara falten peces per arribar i configurar la plantilla definitiva. També s’haurà d’afrontar el ‘cas Dieste’, un jugador amb contracte amb vigor que no entra en els plans del cos tècnic.

FOTOS: LLUÍS FRANCO