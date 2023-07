Miki Lladó: “Necessitem un punt de veterania per aconseguir l’equilibri”

Després de la primera sessió de pretemporada a les instal·lacions de l’Estadi Josep Molins de Sant Oleguer, sota una calor sufocant, el tècnic del Centre d’Esports, Miki Lladó, va fer les primeres valoracions sobre la situació de la plantilla. “Ara com ara, estic content perquè podem comptar amb un grup d’efectius suficient per començar a entrenar, conèixer-nos i preparar el primer partit de pretemporada contra el Vila-real B”.

La joventut, de moment, continua sent la tònica en la plantilla i el tècnic santcugatenc reconeix que “ara necessitem un punt de veterania per aconseguir l’equilibri, com va passar amb les incorporacions del mercat d’hivern de la temporada passada. Estem treballant de manera conjunta per concretar les incorporacions que encara falten per tenir una plantilla competitiva i aspirar a estar el més amunt possible. Necessitem tenir totes les posicions ben cobertes per augmentar les possibilitats de joc i gaudir d’alternatives”.

Les seves demandes estan focalitzades en “un central, un pivot, un extrem i un davanter” i també concedeix possibilitats a obrir la porta als dos jugadors a prova, Víctor Álvarez i Ferran Sarsanedas, que ja han participat en aquesta primera sessió amb normalitat. “Són dos futbolistes amb una trajectòria remarcable, molta qualitat i per circumstàncies de les lesions han quedat apartats d’una continuïtat competitiva. Però tenen capacitat, talent, i estan aquí per mostrar-ho. Nosaltres estem oberts i contemplem totes les possibilitats si ens ajuden a millorar”.

Un jugador que sembla a la rampa de sortida és Christian Dieste. El tècnic gairebé ho va confirmar amb diplomàcia: “És un jugador amb contracte i és cert que la temporada passada li va faltar continuïtat. Ja he traslladat la meva opinió a la direcció esportiva i veurem el desenllaç”.

Ricard Pujol, al marge

Dels 26 jugadors que han començat la pretemporada, només Ricard Pujol va treballar al marge del grup. Encara es troba en fase de recuperació de la lesió muscular que el va deixar fora de combat en els últims partits de la lliga. Tot apunta que està a prop de reintegrar-se a la dinàmica de l’equip.

D’altra banda, el dijous seran presentats de manera oficial Guillem Naranjo i Carlos Beitia a les instal·lacions de l’Aeroport de Sabadell. Mentrestant, el director esportiu, Jaume Milà, continua enganxat al mòbil per tancar més operacions. Als noms de Javi Gómez (La Nucía) i Sergio Gil (Calahorra), també s’uneix el davanter Iván Barbero (Osasuna B), una peça que té molts pretendents.