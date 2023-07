Es nega a realitzar la prova d’alcoholèmia després de conduir temeràriament per Sabadell

Una unitat de la Policia Municipal va aturar un turisme que estava realitzant una conducció anòmala aquest dilluns a Sabadell. Els agents van apreciar símptomes d’embriaguesa i li van efectuar una primera prova d’alcoholèmia al conductor, de 40 anys, el qual va donar positiu a la prova indiciària amb un resultat de 0,92 mg/l, quadruplicant la taxa permesa.

Després de ser aturat pels agents, el conductor es va negar a realitzar la resta de proves evidencials. Per aquest motiu, es van obrir les corresponents diligències per un presumpte delicte contra la seguretat viària, per negativa a les proves de detecció alcohòlica i es va immobilitzar el vehicle. Els fets, que van tenir lloc a les 18 hores del dilluns, a la plaça d’Espanya, van obligar a intervenir a una unitat de Policia Municipal.