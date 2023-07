Onada de calor a Sabadell: com puc combatre les altes temperatures?

Sabadell podria batre aquest dimarts el rècord de temperatura més alta de l’any, amb la previsió d’arribar als 37 graus durant el migdia. Per fer front a aquesta situació, s’ha activat la Prealerta per calor molt intensa del Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM) de Sabadell. Per contribuir a pal·liar els efectes de les temperatures, hi ha en marxa un conjunt de mesures dins l’Operació Calor.

En aquest marc, l’Ajuntament i Aigües Sabadell tenen acordada la instal·lació de 7 fonts d’hidratació suplementàries a diferents punts, que es sumen a les més de 200 fonts públiques amb què compta la ciutat. També estan funcionant a ple rendiment les piscines municipals, s’estan prenent mesures per als casals d’estiu i la ciutat compta amb una xarxa de refugis climàtics. Paral·lelament, es coordinen accions per protegir el conjunt de treballadores i treballadors públics, sobretot els que desenvolupen la seva tasca al carrer.

Les fonts addicionals es troben a l’avinguda de Matadepera amb el passeig de Sant Bernat, avinguda de Francesc Macià (Parc de Catalunya), plaça del Doctor Robert i Mercat Central, mentre que les altres tres són mòbils i es distribueixen segons les necessitats que es detectin. Del total de fonts, sis tenen dos sortidors d’aigua i una en té quatre.

Pel que fa a la xarxa de piscines municipals, la conformen La Bassa i les piscines de Can Marcet, Sabadell Sud, Olímpia i Parc del Nord.

Refugis climàtics

Així mateix, la ciutat compta amb espais on la pressió tèrmica és menor i on les persones poden recuperar-se del cansament i dels efectes que les altes temperatures poden provocar. Es tracta de refugis climàtics i comprenen tant zones a l’aire lliure com equipaments. En aquest últim cas, s’hi troben totes les biblioteques municipals i els centres cívics. A més, trobem parcs i àrees verdes amb ombra, tot i que cal tenir en compte que es recomana quedar-se als interiors a les hores de major insolació. Aquestes àrees estan distribuïdes per tots els barris.

Centres educatius

Hi ha climatitzades cinc escoles bressol municipals. Les obres ja han acabat a les escoles Espronceda, Andreu Castells, Calvet d’Estrella i Can Llong i s’estan ultimant a Arraona. D’aquesta manera hi ha 7 de les 11 escoles bressol climatitzades. Sobres les altres 4, a Joaquim Blume el projecte està fet i les obres estan a punt de sortir a licitació i les altres tres estan en fase de projecte.

Paral·lelament, en col·laboració amb Aigües Sabadell, s’han adquirit 18 piscines de 500 litres per posar-les a disposició de les entitats que organitzen casals d’estiu.

Protecció als professionals

S’ha estés la protecció al col·lectiu de professionals amb un conjunt d’instruccions i un protocol en cas de temperatures extremes per protegir-los, amb especial atenció a aquelles persones que donen servei al carrer. Tot plegat en contacte i coordinació amb les empreses concessionàries i responsables d’obres públiques. Dins aquestes mesures, s’identifiquen els llocs de treball especialment sensibles i es donen unes indicacions en funció de la temperatura esperada cada dia i el nivell de risc de calor. En aquest sentit, segons el nivell de risc, caldrà preveure una tipologia de feines i mesures que evitin l’exposició prolongada al sol directe, tant a nivell de roba o equipament com de previsió d’espais de descans a l’ombra o climatitzats i d’hidratació.

Suport a les persones vulnerables

L’Ajuntament disposa d’un cens de persones fràgils, de manera conjunta amb el personal sanitari, per actuar en cas que sigui necessari. Els grups que es consideren especialment vulnerables als efectes de la calor són:

La gent gran, especialment majors de 75 anys, que visquin soles i no tinguin cap tipus de suport.

Persones amb discapacitats físiques o psíquiques, amb la mobilitat i l’autocura limitada.

Nadons, especialment de famílies en situació d’especial vulnerabilitat.

Persones amb malalties cròniques: cardiorespiratòries, diabetis, hipertensió arterial, malalties renals, Parkinson, Alzheimer o obesitat entre d’altres.

Persones que reben medicaments diürètics o medicaments que actuen sobre el sistema nerviós central.

Treballadors exposats a ambients calorosos.

Les persones que viuen soles amb perfil de sense sostre.

En aquest cas, les accions es concentren en el seguiment telefònic i/o presencial, l’aportació d’informació de prevenció i de recomanacions destinades a l’autocura, així com la provisió d’elements de suport que siguin necessaris (aigua, fruita, etc.).

Aquestes accions es desenvolupen en coordinació amb la Creu Roja Sabadell, el servei municipal de Teleassistència i el Servei d’Atenció Domiciliària.

Recomanacions

En casos de calor extrema, es recomana a la ciutadania que durant el dia, a casa, es tanquin les persianes de les finestres on toca el sol i s’obrin durant la nit per refrescar-la. També és bo recórrer a algun tipus de climatització (ventiladors, aire condicionat). En cas de no tenir-ne es recomana passar com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats (equipaments públics, centres comercials, cinemes, etc.).

Cal refrescar-se sovint amb dutxes o tovalloles mullades amb aigua i beure aigua fresca de forma regular encara que no es tingui set. I si es tenen animals de companyia, procurar que no s’estiguin al sol i hidratar-los.

Al carrer també és necessari defugir del sol directe, portar gorra o barret i roba lleugera de colors clars i no ajustada i procurar caminar per l’ombra.

S’aconsella evitar trajectes amb cotxe durant les hores de més calor i mai deixar a dins infants o persones fràgils amb les finestres tancades. Ni tampoc els animals. També es recomana evitar deixar ampolles d’aigua a dins dels vehicles, ja que poden fer de lupa i originar un incendi.

Les recomanacions passen també per estar especialment atent a l’estat o situació de nadons i infants petits, gent gran i persones amb malalties cròniques.