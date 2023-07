Marta Pessarrodona, Medalla d’Or de la Generalitat 2023

L’escriptora vallesana Marta Pessarrodona rebrà la Medalla d’Or de la Generalitat. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar dimecres els guardonats enguany amb la màxima distinció que atorga el Govern. A més de Pessarrodona, la cantant Maria del Mar Bonet i l’activista cultural i editor Eliseu Climent també seran distingits. L’acte d’entrega serà el 7 de setembre a la Plaça Margarida Xirgu davant del Teatre Lliure.

Aragonès va explicar que s’ha reconegut Pessarrodona per la seva trajectòria. La seva tasca literària ha estat lligada a l’estudi i difusió d’autores, catalanes i d’arreu, a través de la traducció, l’anàlisi i la reivindicació de les seves obres. Als seus Retrats de figures com Montserrat Roig (1994), Maria Aurèlia Capmany (1996), Frederica Montseny (1998), Mercè Rodoreda (2003 i 2005) i Caterina Albert (2005), amb fotografies de Pilar Aymerich, i s’hi sumen els seus treballs sobre Virginia Woolf i el grup de Bloomsbury, sobre el qual va comissariar una exposició a la Fundació La Caixa, o les traduccions al català d’autores com Doris Lessing, Harold Pinter, Susan Sontag, Simone de Beauvoir o Marguerite Duras.

La poeta, narradora i assagista (Terrassa, 1941) ja va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya el 1997 i el Premi Nacional de Cultura el 2011. El 2019 va ser guardonada amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. A més, aquest any, Pessarrodona va ser nomenada filla predilecta de Sant Cugat.