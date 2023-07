Positiu en haixix i marihuana i sense punts al carnet: denuncien un conductor a Sabadell

Un conductor va ser denunciat aquest dimecres per conduir després d’haver consumit haixix i marihuana, a més de circular sense punts en el carnet. Els fets van passar poc abans de les 8 del vespre al carrer de Vergós amb el carrer del Doctor Balari -al barri de Gràcia-, quan una unitat de la Policia Municipal va aturar el turisme.

En fer-li el drogotest, l’home, de 44 anys, va donar positiu en haixix i marihuana. Per aquest motiu, es va realitzar denúncia administrativa per conduir havent ingerit drogues o substàncies estupefaents i es va immobilitzar el vehicle. A més, se li van instruir diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària, per conduir un vehicle a motor amb pèrdua de vigència de permís de conduir per pèrdua total de punts.