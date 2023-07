ENQUESTA | Has demanat el vot per correu? Has pogut votar?

El termini per dipositar el vot per correu a una oficina acaba aquest dijous. Correus va assegurar aquest dimecres que ja ha entregat el 100% de la documentació perquè les persones que ho havien sol·licitat puguin fer-ho. Tot i així, en les últimes hores el nerviosisme en algunes cases ha augmentat davant dels problemes per fer la gestió.

En aquest escenari d’incertesa, i a escassos dies de la jornada electoral del 23-J, volem saber si heu tingut alguna dificultat per votar per correu. En quin punt es troba el tràmit? Ja heu pogut votar? Expliqueu-nos la vostra experiència.

