Correus demana a la JEC ampliar el termini per votar per correu

Correus ha demanat a la Junta Electoral Central (JEC) ampliar fins al 21 de juliol a les 14 h el termini per votar per correu. L’empresa postal pública ha informat de la petició a través d’un comunicat en què justifica aquesta sol·licitud per “facilitar la gestió” de les reexpedicions de les documentacions electorals a les persones que han canviat la direcció d’entrega que havien indicat en la seva petició inicial.

La JEC haurà de decidir ara si amplia el termini per votar per correu, que finalitza aquest dijous. Està previst que l’òrgan electoral es reuneixi aquest dijous a les 13 h per abordar, entre d’altres, la petició de Correus.