Joan Ander Amelibia, l’últim fitxatge del CE Sabadell, ja ha vestit d’arlequinat com a rival

L’última incorporació, per ara, del Centre d’Esports, el basc Jon Ander Amelibia, hauria d’aportar el plus d’experiència a un eix defensiu marcat per la joventut, amb Pau Resta, Antonio Sánchez i un Biel Farrés que ja es dona per fet encara que manca la definitiva signatura per part del Girona per oficialitzar l’operació de cessió.

De fet, acumula gairebé 250 partits en la tercera categoria del futbol estatal entre l’antiga Segona B i l’actual Primera RFEF. Va començar a la seva terra, el País Basc, amb l’Arenas Club, Bilbao Ath, Amorebieta, SD Eibar -que el va cedir a la UD Logroñés- i CD Vitoria. Després ja va emprendre aventures més llunyanes.

Arlequinat del CD Ebro

Com a curiositat, no serà la primera vegada que Amelibia vesteix d’arlequinat. Ja ho va experimentar en la temporada 2018/19 a les files del CD Ebro com a rival del Centre d’Esports, sent titular en els dos partits. Un 1-3 a La Almozara en un duel en el qual va ser l’ombra del davanter Arturo, qui va marcar un gol des del mig del camp a l’últim minut. També va disputar els 90 minuts a la segona volta a la Nova Creu Alta per endur-se un punt (0-0).

Dues temporades al San Fernando i les dues últimes a la Cultural Leonesa completen el seu extens currículum. També destaca la seva elevada participació en tots els clubs, amb una mitjana superior als 25 partits per temporada.

El curs passat en va jugar 33 en l’equip castellà-lleonès, que li va presentar una proposta de renovació que no va acceptar, probablement pensant que l’arribada de l’exarlequinat Aleix Coch li barraria el pas. El Sabadell ha sabut avançar-se per lligar-lo.