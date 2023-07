Jon Ander Amelibia, experiència per l’eix central de la defensa

El Sabadell va per feina. Després de la renovació de Raúl Baena, el club ha fet oficial el fitxatge, avançat pel Diari de Sabadell, del central Jon Ander Amelibia do Nasciment, de 29 anys, que va jugar la passada temporada a la Cultural Leonesa, sent gairebé un fix a l’onze. Va rebutjar la proposta de renovació del club castellà-leonès i ara ha acceptat l’oferta arlequinada.

Jon Ander Amelibia do Nascimento, nascut fa 29 anys a Getxo, té doble nacionalitat: espanyola i brasilera. Acumula una notable trajectòria a la categoria de bronze del futbol estatal entre Amorebieta, UD Logroñés, Ebro, San Fernando i Cultural Leonesa els dos últims anys, jugant 33 partits la passada temporada.

D’aquesta manera va agafant forma la segona fase d’incorporacions anunciada per Jaume Milà. Primer, la joventut, com els casos de Marc Domènech i Biel Farrés, que s’oficialitzarà avui mateix, i ara el punt de veterania que també reclamava el tècnic Miki Lladó. La línia defensiva queda pràcticament coberta amb els últims fitxatges de Pablo Monroy i Amelibia.