GRÀFICS | Eleccions generals a Sabadell: com ha votat la ciutat fins ara?

155.298 sabadellencs poden votar en les eleccions generals del diumenge. Uns comicis excepcionals per l’època de l’any –amb la calor de ple estiu– i per la polarització entre l’esquerra i la dreta, PSOE-Sumar i PP-Vox. Tot sense oblidar el paper que poden jugar els partits independentistes.

Hi ha hagut enquestes i sondejos, però no hi ha res clar: s’ha votat més que mai per correu i hi ha indecisos que decidiran el vot a l’últim moment. El resultat de Sabadell, la cinquena ciutat de Catalunya i la número 24 de tot l’Estat, pot decantar la balança. Aquesta és la guia amb tot el que has de saber del 23-J a la ciutat.

Què triem? Congrés i Senat

Els veïns de Sabadell que poden votar el 23-J (i els que ja ho han fet per correu) tindran un paper decisiu en la representació del futur Congrés dels Diputats i del Senat. El vot dels sabadellencs servirà per decidir qui són els 32 diputats i els quatre senadors que estan en joc a la província de Barcelona. En el Congrés es vota una sola candidatura –una llista tancada–, mentre al Senat es voten persones: es poden escollir fins a tres noms del mateix partit o de diferents.

No hi ha un vot útil, perquè Barcelona no és com Sòria: s’escullen 32 diputats, mentre que a la província castellanolleonesa en són només dos. En les grans províncies acostuma a haver-hi més escons en disputa i més pluralitat: en les últimes eleccions generals, vuit partits van obtenir representació a la nostra província (PSC, ERC, En Comú Podem, Junts, PP, Vox, CUP i Cs).

Com ha votat Sabadell fins ara?

Sabadell és un feu històric socialista. El PSC, en coalició amb el PSOE, ha guanyat onze de les quinze eleccions generals celebrades des del retorn de la democràcia. Les convocatòries de 2015 i 2016 van ser una excepció: En Comú Podem va irrompre sent la força més votada a la ciutat.

<Així i tot, les victòries del PSC ja no són les que eren per l’entrada de noves opcions polítiques. Els socialistes han passat d’un ampli 50% dels vots el 2008 a un 24% en les últimes eleccions generals (2019).

Avui, el vot està molt més dividit a tot l’Estat, a Catalunya i també a Sabadell. Tant En Comú Podem com Vox han tingut un paper destacable. A banda, fins ara, el debat independentista ha impulsat ERC i la CUP, i ha restat vots a Junts i a l’espai de l’antiga CiU.

La majoria d’enquestes donen la victòria al PP, mentre Vox perd pistonada i la coalició PSOE-Sumar s’estanca. A Catalunya es preveu una nova victòria del PSC. En tot cas, l’escenari està obert i res fa pensar que el mateix 23 de juliol coneguem el nom del futur president del govern espanyol. Dependrà dels pactes.

El resultats del 2019, per districtes

El PSC va guanyar a tota la ciutat, però ERC es va imposar en tres dels set districtes de Sabadell en les últimes eleccions generals. Els socialistes tenen els seus feus als barris del nord i del sud, com la Planada, Espronceda i Campoamor. Els republicans van destacar al Centre, la Creu Alta i Gràcia.

Sabadell, unionista o independentista?

La nit electoral tindrà una doble lectura, a escala estatal i també a Catalunya, on els ulls estaran fixats amb el resultat del PSC –i com aquest contribueix al PSOE– i el paper d’uns partits independentistes en hores baixes. La majoria absoluta del PSC en les municipals del maig a Sabadell va anar acompanyat d’altres victòries socialistes a grans ciutats catalanes. ERC va perdre molts vots pel camí, mentre Junts va resistir. A Sabadell, caldrà veure si l’independentisme és capaç de mantenir els suports del 2019 (37,3% dels vots), el seu millor resultat fins al dia d’avui.

Participació, clau per al resultat

La participació serà la clau d’aquestes eleccions, tant a Sabadell com en el conjunt del país. Les eleccions generals acostumen a atraure un gran nombre de votants a urnes: a Sabadell, la participació mitjana ha estat del 74,6%, per sobre dels comicis catalans i municipals. La calor i l’estiu podrien reduir l’afluència de votants, però l’allau de peticions del vot per correu i la polarització podrien mobilitzar l’electorat. La majoria dels sondejos publicats aquest mes apunten a una lleugera pujada respecte al 2019.

La participació oscil·la segons el barri. En la darrera convocatòria electoral va arribar a un 78,9% per sobre de la mitjana de tot l’Estat. Als barris del Centre (districte 1) és on més veïns van anar a votar (84,1%), 15 punts per sobre que en el districte 7 –Poblenou i Torre-romeu– (69,4%).