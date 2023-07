Paco Aranda (PSC): “Animo els sabadellencs aquest 23J que votin contra l’odi”

El número 6 del PSC per Barcelona, Paco Aranda, ha fet una crida aquest matí a peu d’urna a anar a votar massivament “contra l’odi i la resignació”. D’altra banda, també ha celebrat l’alta participació al llarg del matí. “És un dia per recordar el que s’ha fet, és un dia per votar amb orgull”.

Aranda ha votat a les 10 h a Can Balsach (la Creu Alta), acompanyat de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés i el primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert. Segons Aranda, “han estat quatre anys molt durs” i demana el vot per a les opcions que “garanteixin el progrés i la convivència”.

El sabadellenc és diputat al Congrés dels Diputats, ha estat cap de gabinet de Miquel Iceta (2006-2018) i després de Teresa Cunillera quan va ser delegada del Govern de l’Estat a Catalunya (2018-2019).