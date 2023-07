Cinc sabadellencs es colen a les llistes de les eleccions generals del 23-J

Sabadell entra en la cursa de les eleccions generals del 23 de juliol. La capital vallesana és la cinquena de Catalunya en població i forma part de la trentena de municipis espanyols amb més de 200.000 habitants. Un de cada tres vots es decidirà a les grans ciutats, com Sabadell, que poden ser determinants per la continuïtat de Pedro Sánchez a la Moncloa. Potser per això no és estrany que polítics de la ciutat s’hagin colat a les llistes dels partits.

Tant el PSC com Junts, Sumar i la CUP inclouen noms sabadellencs. Una altra cosa són les opcions que tenen d’entrar al Congrés dels Diputats. El que té més punts és l’actual diputat Paco Aranda, que repetirà com a número 6 a la llista dels socialistes per Barcelona. Entre els noms destacats hi ha el líder d’En Comú Podem Sabadell, Joan Mena, el juntaire Miquel Aguilar, i els cupaires Lluís Perarnau i Georgina Monge. ERC no porta cap sabadellenc a les seves llistes: Gerard Álvarez no repetirà. El PP tampoc.

Paco Aranda

Número 6 del PSC

Paco Aranda (1977) torna a ser la cara visible del PSC per aquestes generals: serà el número 6 de les llistes per Barcelona. Viu a la Creu Alta amb la seva parella i la seva filla. És diputat al Congrés dels Diputats, ha estat cap de gabinet de Miquel Iceta (2006-2018) i després de Teresa Cunillera quan va ser delegada del Govern de l’Estat a Catalunya (2018-2019).

Un bon resultat del PSC pot salvar Pedro Sánchez, i en això té molt a veure Sabadell i el Vallès, segons Aranda. “Aquestes eleccions poden marcar una dècada. Ens hi juguem continuar progressant o retrocedir en les conquestes aconseguides”, assegura en referència a una aliança PP-Vox.

Joan Mena

Número 27 de Sumar-ECP

Com Aranda, Joan Mena (1975) veu a PP i a Vox com una clara amenaça per a Catalunya i tot l’Estat. “Ens juguem tornar a un passat fosc, el de les retallades, la confrontació i la pèrdua de drets, o bé continuar avançant”, assegura. L’actual líder d’En Comú Podem a Sabadell, de Torre-romeu, ha estat diputat al Congrés els últims vuit anys. Abans havia estat diputat i regidor amb ICV-EUiA al Parlament i al ple de Sabadell.

Mena, que és llicenciat en Filologia hispànica per la UAB i professor, ha tornat als orígens com a portaveu dels comuns a l’Ajuntament. Deixarà el Congrés dels Diputats. No obstant això, conserva la posició 27 en la candidatura d’En Comú Podem, ara en coalició amb Sumar de Yolanda Díaz.

Miquel Aguilar

Número 20 per Junts

En un lloc testimonial, com a número 20 a les llistes de Junts per Barcelona, trobem Miquel Aguilar (1950), metge especialista en Neurologia. Ha investigat sobre l’alzheimer i altres malalties neurodegeneratives. Ha treballat a Mútua Terrassa,a Bellvitge i també al Parc Taulí, entre d’altres hospitals del país. És membre dels consells de Salut i Gent Gran de Sabadell.

Aguilar, veí de Gràcia, és pràcticament un nouvingut a la política. Havia format part de les llistes de Lourdes Ciuró a les municipals del 2019 i ara ha decidit fer el pas al Congrés, encara que sigui en una posició simbòlica, “per defensar Catalunya”. “No donarem res a canvi de res. Volem un país independent, amb serveis de qualitat i el millor sistema de salut”, defensa.

Georgina Monge i Lluís Perarnau

Números 14 i 23 per la CUP

La CUP opta pel tàndem Georgina Monge–Lluís Perarnau per representar Sabadell en la seva candidatura. Perarnau (1968) va ser un regidor destacat en el Govern quadripartit de Sabadell (2015-2019), amb responsabilitats sobre la Policia Municipal i els serveis municipals. Per la seva banda, Monge (1985) és una politòloga reconeguda pels seus postulats feministes. Ella anirà de número 14 a la candidatura, mentre que ell serà el 23. Ambdós tenen poques opcions d’acabar sent diputats: la CUP va treure dos escons a la demarcació de Barcelona.

Els cupaires es presenten amb el lema ‘Plantem cara’. “Plantarem cara al feixisme i a la política a favor del capital del PSOE, que representa el fals progressisme”, defensa Perarnau.