Lluís Perarnau i Georgina Monge (CUP): “Venim a plantar cara a la dreta i l’extrema dreta”

Els dos candidats sabadellencs de la CUP per Barcelona, Lluís Perarnau i Georgina Monge, han votat aquest matí a Sabadell. El primer ho ha fet a l’escola Teresa Claramunt a les 9:51 h i la segona al voltant de les 12 h al Safareig del costat de l’escola Enric Casasses.

Els cupaires han reivindicat el vot per “plantar cara a la dreta i l’extrema dreta”. Per Perarnau el suport dels sabadellencs és “molt necessari per obtenir el diputat a Barcelona”. En el cas de Monge, ha destacat la disputa que té la formació amb l’extrema dreta a algunes circumscripcions: “Hi ha zones on el vot per la CUP pot evitar que l’extrema dreta hi tregui representació”, ha destacat. Per després afegir: “Votar-nos és garantir que a Madrid es parli desacomplexadament de la independència i d’aquells problemes reals que afecten a la població en el seu dia a dia”.

Ambdós candidats han fet també una crida a la participació i confien a repetir, i qui sap si millorar, els resultats dels anteriors comicis. Moment en què la CUP va aconseguir dos diputats al Congrés.