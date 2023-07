El ple municipal ha aprovat aquest dilluns per unanimitat les dates dels dos festius locals per a l’any 2024. D’aquesta manera, el plenari ha determinat que l’Aplec de la Salut del pròxim any se celebrarà dilluns 13 de maig, mentre que la Festa Major serà el dilluns 9 de setembre. A aquestes dates s’hi hauran de sumar els festius que determinen tant la Generalitat com l’Estat.

Tradicionalment, l’Aplec se celebra el dilluns després del segon diumenge de maig. Per la seva banda, la Festa Major es fixa per al cap de setmana després del primer divendres de setembre. D’aquesta manera, la ciutat viurà la seva festa major els dies divendres 6, dissabte 7, diumenge 8 i dilluns 9 de setembre, que serà el festiu del qual podran gaudir la resta de sabadellencs. Aquest any 2023, la Festa Major serà de l’1 al 4 de setembre.