La Belén Perea es considera una sabadellenca d’aquelles “de tota la vida”. Fortament vinculada a la cultura popular, i sobretot al barri de la Creu Alta –encara que viu a Can Puiggener–, ha trobat una inspiració en allò que més li agrada per vestir el nou cartell de Festa Major de Sabadell d’aquest any. A mig camí entre els Diables de la Creu Alta, el Grup d’Esplai l’Esparver i la colla de Gegants de la Creu Alta, la Belen, dissenyadora i il·lustradora, ha plasmat en el cartell d’aquest any tot allò que significa, i també que s’amaga i a vegades no es veu, darrere dels quatre dies més festius de l’any a la ciutat. “Tinc un caos mental constant, i l’art m’ajuda a canalitzar-lo”.

Anem al gra. Aquest cartell és ple de missatges amagats. Ens en reveles alguns?

A la ‘d’ hi ha un punt i dues orelles: representa un animal de l’Animalada. També hi ha tres cercles amagats, que són els tres picarols que porten els bastoners. La ‘m’ és la faixa dels saballuts, la ‘o’ és el tradicional rodet de Sabadell, la ‘a’ porta les cintes de les set vetes, la ‘d’ és la marca dels Diables. Hi ha molts detalls. A dalt, per exemple, hi ha un cercle que no sembla res. Però sí que significa alguna cosa. Poso el groc a prop del cercle per representar el sol que va marxant. La idea, al final, és pensar en tot allò que relacionem amb la Festa Major i transcriure-ho en una cosa simple que tothom entengui. Reduir-ho tot a un paper. M’agrada que hi hagi una mica de tot. En aquest cas, t’has d’entretenir a mirar els detalls. A primer cop d’ull, costa entendre què hi diu a les lletres, no és un missatge que es capti de seguida. Precisament per això, però, fa que et paris a observar-lo.

Creus que tothom captarà tots els missatges? En general, els sabadellencs estem prou vinculats a la cultura popular?

No. Hi ha missatges que només entendran les persones que estan ben endins de la cultura popular i el seguici festiu. Entenc que hi ha algun concepte de l’Animalada, per exemple, difícil de captar. Però el ball del rodet, per altra banda, és molt significatiu i reconeixible.

I els colors?

Són els colors més primaris. Són, a més, els més fàcils de distingir. M’agrada simplificar i intentar reduir la gamma de colors. És un ventall de colors amb els quals em sento molt còmoda. També, són colors festius.

Com és el procés de creació? És un procés lent?

Soc molt àgil amb la mà, així que si parlem del moment de treball, per a mi és un procés molt ràpid. Ara bé, des que va sortir la proposta per a fer el cartell, el meu cervell no parava en cap moment d’imaginar i de pensar. El moment de posar-s’hi, amb un matí ho vaig tenir enllestit perquè ho duia tot dissenyat al cap.

El 2019 ja vas dissenyar i il·lustrar el cartell de Festa Major.

El 2019 estava acabant d’estudiar il·lustració; i reconec que aquell cartell em va donar molts maldecaps. Volia simplificar-ho tot molt i utilitzar només dos colors. A part, no m’atrevia a intervenir tant com al d’aquest any. Volia ser més discreta. Tot i que ja es deixaven veure algunes banyes dels diables, per exemple, el cartell de 2022 no ensenyava les peces de la cultura popular amb tanta intenció. M’agrada plasmar coses úniques de cada any, i l’any 2019 vaig focalitzar-me molt en el centenari de Brossa. Vaig jugar amb les lletres i amb l’’A de barca’ i el ‘Cap de bou’. Això va servir perquè es valorés el cartell, també. Ara, intento treballar amb un traç més robust, i no tan digital, com si ho fes directament amb un llapis damunt d’un paper.

Hi ha un detall comú en el cartell de 2019 i el de 2023.

Sí. Els gargots m’identifiquen molt. Soc un caos que li agrada molt dibuixar. Sempre vaig amb llibretes, tot el que tinc són anotacions. Aquí dibuixo una cosa, aquí un esbós, això ho ratllo, això ho encerclo… Donar importància al moment d’esbós i al procés, i no tant al resultat final. D’aquí neix també el fons de llibreta del cartell: és des d’on començo. La Festa Major també és això. Hi ha una preparació prèvia que no veus per només quatre dies de festa, però fa mesos que això s’està preparant. Tot aquest esbós de Festa Major també existeix. Entre un cartell i l’altre, he après a atrevir-me a no tenir por. Hi ha molta gent que et jutjarà i molts comentaris negatius. Recordo algun comentari de l’any 2019, que em va afectar. En canvi, ara veig els comentaris i penso que almenys estan parlant del cartell. La gent ho critica tot. El cartell de Festa Major i Eurovisió sempre seran objecte de crítiques.

Ara com a sabadellenca. On et podrem trobar aquesta Festa Major?

Doncs a qualsevol lloc on hi hagi foc de Diables o seguici de gegants, per exemple. Hi participo activament, a Diables soc tabalera i amb els Gegants faig de portadora i de grallera. També al Saballut de Ferro, que m’encanta.